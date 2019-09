Una cuadrilla de vecinos limpia en Os Remedios para dar salida al problema

Una cuadrilla de vecinos, formada por los organizadores de la romería de Os Remedios y otros residentes en la parroquia sarriana de Cesar, asumieron durante el fin de semana la limpieza de las fincas particulares que quedaron llenas de basura tras la fiesta.

Los vecinos tomaron esta decisión para dar una salida al problema ante la negativa del Concello a retirar basura de terrenos privados y la constatación de que aquellas personas que dejaron tirados colchones, sofás, plásticos o botellas ya no irán a recogerlos transcurrida una semana de la romería.

Según explicaron, la limpieza por parte del vecindario fue una medida "excepcional" para salir del "entuerto" que se había formado y como una forma de "non encallar máis a situación".

Para ello, un grupo de unas diez personas trabajaron durante la tarde del sábado y la mañana del domingo en recoger la basura que algunos romeros dejaron en las fincas particulares cedidas por los vecinos para celebrar Os Remedios. Tal y como indicaron, cargaron seis remolques de tractor y retiraron cerca de medio centenar de colchones, sofás, somieres y otras estructuras que fueron depositadas en una zona pública en el campo de la fiesta para que se las lleve la empresa encargada del servicio de basura en Sarria.

Los vecinos actuaron así este año pero, de cara al futuro, la mayoría ve necesario buscar alternativas para evitar que se repita la misma problemática. Las fórmulas todavía están por definir y deberán ser estudiadas con calma, aunque podrían pasar por identificar a un responsable de cada uno de los casetos que se instalan en las fincas particulares.

Además, algunos alertan de la existencia de un problema añadido. Y es que, según dijeron, varios de los colchones y sofás retirados de las parcelas proceden del punto limpio de Sarria, de gestión municipal. "Cada vez que se celebran Os Remedios baléirase o punto limpo e non é de recibo que despois teñan que ser os donos das fincas os encargados de limpar», afirmaron. Por ello, instan al Concello a estar vigilante con este tipo de situaciones y «procurar que do punto limpo non saia nada".

A este respecto, el alcalde, Claudio Garrido, aseguró no tener constancia de tales hechos y animó a denunciar ante la Policía Local en caso de tener pruebas. Indicó también que el punto limpio está cerrado y que para acceder a su interior habría que escalar, si bien reconoció que hay personas que dejan enseres fuera y que este debe ser un extremo en el que incidir porque está prohibido.

Por su parte, los vecinos del entorno en el que se celebra Os Remedios sostienen que retiraron la mayor parte de la basura pero que todavía les queda "moito traballo por diante". "Haberá que levantar paredes que tiraron e volver poñer alambradas nas fincas", señalaron, al tiempo que recordaron que también son muchos los romeros que actúan con civismo.