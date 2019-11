La Cruz Roja honra por su centenario a La Unión, una sociedad "aberta e plural"

Más de 300 personas asistieron en la noche del sábado a la gala de la Cruz Roja de Sarria, dedicada en esta edición a La Unión, una sociedad "aberta e plural" que este año celebra su centenario y que a lo largo de todo un siglo destacó por ser "escola de democracia e convivencia social, de compromiso coa comunidade onde está asentada, forxadora de altruísmo e motor da vida cidadá".

Así lo expresó el presidente de la asamblea local de la Cruz Roja, Jaime Capellá, quien definió a esta sociedad cultural y recreativa como "un referente" dedicado desde su fundación en 1919 al "fomento da cultura e o civismo" y caracterizado por los ideales de "liberdade, democracia, san lecer e formación integral das persoas".

Capellá hizo entrega al presidente de La Unión, José Quiñoá, de un obsequio como forma de reconocimiento a tan dilatada trayectoria representando "as máis puras esencias do pobo sarriao".

En su discurso, Quiñoá repasó la historia de La Unión, que tuvo origen en el club Celita y que fue siempre "unha sociedade aberta e claramente integradora, na que están presentes todas as clases sociais". "A nosa sociedade nunca se considerou un couto pecho, senón que está sempre aberta a acoller as iniciativas de cantas persoas ou entidades andan no labor de traballar por Sarria", subrayó.

"La Unión foi sempre o referente cultural e social do pobo de Sarria", añadió Quiñoá, quien recordó que en 1936 poseía una rica biblioteca, víctima "de un expurgo". En su sede se pronunció también el primer pregón de las fiestas de San Xoán, a cargo del intelectual galeguista Ramón Piñeiro, y por sus instalaciones pasaron destacadas personalidades como el presidente de la Real Academia Española o magistrados del Constitucional y el Supremo.

La escultura en forma de mano, obra de José Díaz Fuentes, que luce en los jardines de La Unión, simboliza el espíritu integrador de una sociedad que "encarna os mellores valores da sarrianidade".

En el seno de este colectivo nació el grupo Cantareiros da Unión, encargado de poner la nota musical a la gala, celebrada en el hotel Alfonso IX, junto con Os Gaiteiros de Goián. Uno de los instantes más emotivos de la noche se vivió con el reconocimiento póstumo al hostelero sarriano José Luis García, por su implicación con la asamblea local de Cruz Roja.

También se entregaron diplomas a varias personas y entidades por su colaboración con este organismo y se sortearon diversos regalos entre los presentes, tales como un mantón de Manila.