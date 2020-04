La crisis sanitaria lleva a suspender las patronales de San Xoán de Sarria

La celebración de las fiestas de San Xoán de Sarria tendrá que esperar a 2021. La situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado al Concello a suspender la próxima edición de las patronales, previstas del 23 al 27 del mes de junio.

La concejala de festejos, Geni Valcárcel, anunció este miércoles esta cancelación, que ya fue comunicada tanto a los portavoces de los distintos grupos políticos con representación municipal como a los proveedores con los cuales ya había acuerdos para San Xoán. Y es que, según explicó, algunas actuaciones estaban reservadas desde hacía varios meses.

La edila lamentó “ter que renunciar a algo tan representativo e especial para todos os veciños e veciñas como son as festas de San Xoán, pero as circunstancias son as que son”. Tampoco se celebrarán, añadió, los actos del Corpus Christi de mediados de junio, tales como la procesión y las alfombras florales que cubren la Rúa Maior.

PRUDENCIA. Valcárcel explicó que desde el Concello esperaron a tomar estas decisiones, “pensando sobre todo na hostalaría e na ilusión polas festas dos máis pequenos”, pero la realidad acabó por imponerse “e o que agora toca é ser moi prudentes”, afirmó.

Aclaró también que no habrá fiestas de San Xoán en otro momento del año al entender que no tiene sentido desvincularlas de sus fechas tradicionales

“Encantaríanos, se as circunstancias o permiten, ter algún pequeno detalle simbólico que nos recorde San Xoán. Oxalá puidese haber un ‘guiño’ festeiro, pero non é nada que se poida prever a día de hoxe”, comentó la edila.

Según expuso, la previsión era comenzar las patronales el día 23 con el pregón y la Noite do Lume en el campo de la feria, para continuar el 24 (festivo autonómico) y el 25 (festivo local), así como el fin de semana del 26 y el 27.

