O crime que alterou a tranquilidade de Samos

O día 4 de agosto de 2023 comezou como outro calquera en Lamas, un pequeno núcleo de apenas media ducia de casas habitadas a diario, pertencente á parroquia samanense de San Mamede do Couto. Pero o reloxo aínda non marcara as oito da mañá cando todo mudou de pronto. Manuel López, de 81 anos de idade e da Casa do Leiro, ebanista de profesión e emigrado durante anos en Suíza, perdía a vida de xeito violento cunha coitelada no pescozo, mortal de necesidade, cando se atopaba nun pendello no que gardaba a leña.

O presunto autor, José Manuel Vázquez, de 49 anos e residente a só uns metros da súa casa, encarábase acto seguido coa dona da vítima mortal, Consuelo Ánguez, de 73 anos, á quen supostamente lle propinou varias feridas de arma branca nun estreito camiño que transcorre entre as vivendas.

Foi crucial a intervención dun mozo residente en Madrid que pasaba as vacacións de verán en Lamas e que, ao escoitar os berros da septuaxenaria, acudiu no seu auxilio, enfrontándose ao presunto agresor e salvándolle a vida.

Ao mesmo tempo, en Samos, o médico do centro de saúde dispoñíase a iniciar a súa xornada laboral como nos últimos 30 anos cando unha chamada alertando dun apuñalamento xa facía prever un día totalmente diferente.

Á súa chegada a Lamas xunto á enfermeira, Manuel López xacía sen vida, polo que se centraron en estabilizar a muller —consciente, aínda que perdera moito sangue— mentres aterraba o helicóptero medicalizado para trasladala ata o Hula e operala de urxencia.

Entre tanto, o presunto asasino buscaba refuxio na súa vivenda, onde residía cos seus pais de avanzada idade e onde sería detido pola Garda Civil. No tempo que pasou entre a agresión ao matrimonio e o arresto, que puido ser de entre vinte minutos a media hora, supostamente se desfixo da arma homicida e cambiou de roupa.

Axentes especializados rexistraron durante sete horas o interior da casa e varias zonas do exterior. Malia a minuciosidade da inspección, non chegaron a aparecer nin o coitelo ou navalla co que se cometeu o crime nin a vestimenta que levaba nese momento o suposto autor, polo que se baralla a hipótese de que fose queimada na cociña de leña, que estaba acesa en pleno agosto.

Pasadas 48 horas dende a súa detención, José Manuel Vázquez foi posto a disposición do xulgado de Sarria, onde alegou lexítima defensa. Dixo que aquela mañá, cando el ía buscar o gando, o octoxenario chamoulle a atención por un conflito cunha finca e lanzoulle unha pedra. Argumentou tamén que a arma branca era unha navalla propiedade do falecido, que o amenazou con ela, polo que houbo unha pelexa na que se sentiu "acurralado".

A súa versión entra en contradición coa da Consuelo Ánguez, quen, tras recibir a alta, declarou un mes despois ante a xuíza, indicando que o día de autos escoitou ao detido berrar "voute matar!" dirixíndose a seu home, polo que saíu correndo e xa o viu abalanzado sobre el e acoitelándoo.

O suposto autor, de 49 anos de idade, ingresou en prisión, onde segue á espera dun xuízo que será con xurado popular

As dúas familias arrastraban discrepancias dende había anos. Segundo os veciños, viñan xa dos antepasados, supostamente motivadas por un camiño que unha das partes consideraba de uso particular. Co paso do tempo e a proximidade dunha casa á outra fóronse enquistando máis e derivando noutros conflitos que ao parecer causaron denuncias previas por ambas partes, pero "ninguén pensaba que se chegaría a isto".

José Manuel Vázquez ingresou na prisión de Monterroso por un presunto delito de asasinato e outro de intento de homicidio. Alí permanece á espera dun xuízo con xurado popular e no que será clave a declaración do rapaz que salvou a Consuelo Ánguez. Mentres, Lamas recupera pouco a pouco a tranquilidade dos pobos pequenos, mais queda unha ferida moi difícil de cicatrizar.

Agresión sexual en Sarria

Se gran conmoción causou en toda a comarca o crime de Samos tampouco quedou atrás a presunta agresión sexual múltiple nos baños dun pub de Sarria denunciada por unha moza e sucedida a finais de setembro cando supostamente se atopaba baixo os efectos dalgún tipo de submisión química.

Nun primeiro momento, foron detidos por estes feitos tres homes, dos cales dous ingresaron en prisión, quedando en liberdade máis tarde con medidas cautelares tras o informe policial sobre o visionado das cámaras do local.

Por este caso, que motivou unha concentración de repulsa na Praza da Vila de Sarria, declarou como investigado en novembro un cuarto mozo, nun procedemento xudicial que continúa en marcha.