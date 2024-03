"O crime de Lamas posiblemente foi o máis difícil a nivel emocional"

A enfermidade de seu pai fixo nacer o interese pola medicina en Jesús Porto, quen xa durante a mili traballou no hospital militar de Burgos. Despois pasaría consulta en Becerreá, na Casa do Mar de Burela, en Parga (Guitiriz), Friol, Lugo e outras localidades ata chegar a Samos en outubro do 1989, onde acaba de xubilarse e onde este médico natural da Estrada asegura sentirse como na casa.

Lembra como foron os seus inicios en Samos?

Aínda non era o Sergas, era o Insalud. Non había centro de saúde. Á entrada de Samos había un piso onde outros compañeiros montaran un consultorio e foi onde empecei. Despois na época do alcalde Carlos Belón fíxose o centro de saúde e seguimos traballando aí.

Xa se considera un veciño máis?

Cando cheguei había que facer gardas localizadas para Samos e Triacastela. Cando me tocaba a min traía a familia ao hotel, que era onde parabamos, e realmente aquí foi onde pasaron case a cuarta parte da súa vida os meus fillos na súa primeira infancia.

Jesús Porto no entro de saúde de Samos. VILA

Foi tamén en Samos onde coñeceu a súa muller?

Si, ela traballaba no Concello de secretaria-interventora e de casualidade un día facendo vida social por Samos coñecina. Casamos no mosteiro, por iso que a miña muller e máis eu temos unha grande implicación con Samos, porque non é só que traballaramos aquí, senón que nos relacionamos moito cos veciños, que xa forman parte da nosa vida para sempre.

O seu vínculo co mosteiro vai máis aló de casar porque tamén chegou a vivir alí, non si?

Si, cando cheguei a Samos non había o hotel nin onde durmir e ao principio durmía na hospedaxe do mosteiro. Ao mediodía ía comer ao restaurante A Pontenova e á noite ceaba cos monxes e durmía alí. Deixaba no centro de saúde un letreiro co teléfono do mosteiro para as urxencias de noite.

Cambiou moito Samos dende que vostede chegou?

Si, moito. Fíxose toda a avenida, que antes era unha rúa estreita e mal amañada. O que é a vila reformouse moito. O municipio foi perdendo poboación, moita xente nova emigrou e quedaron seus pais e avós. Hoxe hai moitas aldeas que cando eu traballaba ao principio había catro ou cinco casas habitadas e hoxe ao mellor hai unha ou está abandonada.

Non só cambiaría Samos, senón tamén o traballo de médico...

Moito, ao principio cando ías a unha urxencia igual ías ti só, non é como despois que se traballaba en equipo e co monitor que non había naquela época. Por exemplo agora está todo informatizado.

E como se desprazaba?

No meu coche. Pero cando ía a Lóuzara, que antes nevaba moito máis ca agora, había un taxista e viña cun Land Rover que andaba pola neve e por onde fixera falta.

Ao ser médico dunha zona rural, é diferente a relación que se establece cos pacientes?

En Samos a xente é moi especial, moi aberta e dache todo o que ten. Acabas coñecendo aos pais, aos fillos, aos netos… vas á súa casa varias veces e ao final coñeces perfectamente ás familias e elas coñécente a ti e confían en ti. Ademais de ser médico case eres un amigo máis. Quizais os médicos da miña xeración, que temos un alto compoñente vocacional e unha implicación moi forte cos pacientes ao longo de moitos anos, o ter que irte xubilado é algo que doe. De feito, moitos médicos que nos podiamos ter xubilado aos 65 prorrogamos ata os 70.

O pasado verán tocoulle acudir ao crimen de Lamas, sendo a primeira persoa que chegou alí.

Si, eu cheguei ao centro de saúde ás oito da mañá e uns minutos despois chamaron do 061 que houbera un apuñalamento en Lamas, a dous quilómetros de Samos. Chegamos alí a enfermeira e máis eu e atopamos unha señora tirada no chan e un rapaz que a axudou ao lado dela, que nos dixo que había outro señor morto. Fun mirar e, efectivamente, estaba falecido. Atendemos a señora e preguntamos polo agresor. Fora para a súa casa, que estaba alí enfronte. Nós alí sós. Nese momento sentímonos un pouquiño... Nun anaco xa se sentiu o ruído do helicóptero e niso chega a Garda Civil, que foi buscar o agresor e xa máis tranquilos. Nunca me pasou tal cousa. A nai do presunto agresor era asegurada miña. Algún cable se lle cruzou na cabeza que nunca me imaxinei que pasara algo así.

Diría que foi o momento máis difícil da súa carreira?

A nivel emocional, posiblemente. Porque ata me daba un pouco de pena o rapaz e seus pais maiores. Despois tamén está a satisfacción de poder chegar a tempo para remontarlle a tensión á señora e que puidera sobrevivir.

E no extremo oposto, algunha alegría no exercicio do seu traballo?

Cando estaba en Burela apareceu unha señora caborvediana preguntando polo comadrón. Estaba a punto de dar a luz e atendemos o parto alí. Aínda que nese momento notas a túa responsabilidade, axudar a saír alguén ao mundo é moi emocionante.

E como ve a sanidade pública?

Dame un pouco de pena a medicina de familia porque hai tanta falta de médicos que non sei que vai pasar a curto prazo, porque nos xubilamos moitos médicos de vez e non hai recambio xeracional.

Agora os veciños prepáranlle unha homenaxe no mesón Pontenova. Como recibiu a noticia?

Non creo que mereza ningunha homenaxe porque eu fixen o traballo que tiña que facer. Se por riba de facer o teu deber te homenaxean pois sénteste agradecido. A miña relación emocional con Samos é moi grande e non quero que sexa unha despedida porque seguirei vindo por aquí todo o que poda. Quédanme aquí moitos amigos e moita xente como se fora