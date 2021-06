Precaución. Esa fue la palabra que más se escuchaba este lunes en el pabellón de los institutos de Sarria, donde tuvo lugar el cribado masivo programado por Sanidade a raíz de un brote de covid- 19 que supera los 30 casos.

Más de 700 personas, según el Concello, se anotaron para realizarse estas pruebas voluntarias, para las cuales se desplazaron a Sarria tres equipos del Sergas que realizaron PCR desde las 16.00 y hasta las 21.00 horas. El número total de participantes estaba anoche pendiente del recuento.

Entre los asistentes se contaba un elevado número de jóvenes. "Como a cousa non estaba moi ben, decidimos vir voluntariamente por precaución. Na nosa idade é na que máis saímos e nótanse os casos neste rango, aínda que eu de momento non coñezo a ninguén afectado", explicaba un chico de 17 años, quien esperaba que el cribado arrojara unos resultados "todos negativos".

Por el pabellón desfilaron también vecinos que trabajan de cara al público en sectores como los supermercados o la hostelería. Algún bar anunció con carteles que estaría cerrado por la tarde para asistir a este cribado, en un ejercicio de responsabilidad.

El alcalde, Claudio Garrido, valoró la buena respuesta de la ciudadanía a esta convocatoria, que secundaron los concejales. El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, acudió a supervisar el cribado, en el que también atendieron a aquellas personas que se anotaron en ese mismo momento en el pabellón.

En estas instalaciones, donde el flujo fue escalonado todo el día, se establecieron circuitos de entrada y salida, con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y personal del Concello.

ENCUESTA

Claudina Díaz García | Jubilada

"Como vexo que iamos tan ben e volvemos para atrás, quedo máis tranquila vindo ao cribado, por min e pola familia. Estou vacinada, pero sigo coa máscara. Todo o que sexa previr paréceme moi ben. Preocúpame este gromo. Se os que saímos prexudicamos non poñemos remedio, quen o vai poñer?".

Noel López Trashorras | Trabajador del Concello

"Colaboro no desenvolvemento do cribado e anoteime tamén para facelo. Para saber como estamos e poñer remedio canto antes. Traballo na delegación de deportes do Concello e estou cara ao público nas piscinas e nos pavillóns. Preocúpame que se podan duplicar os casos".

Diego Pandiscia Abella | Estudiante

"Vengo al cribado porque tengo gente mayor en casa y, al salir y tomar algo, es mejor hacerlo, por precaución más que nada. Aunque ya están vacunados prefiero hacerme las pruebas. Al saltar el brote por las fiestas de San Xoán también decidí venir y si sales lo haces con más tranquilidad".

Carmen Díaz Álvarez | Excomerciante

"Creo que é unha obriga de todos participar polo gromo que hai agora mesmo. Teño netos pequenos e creo que o deberiamos facer. Preocúpame moitísimo, polos negocios, os traballos, a situación ecómica e a sáude, por suposto. Aínda que non saio moito e non celebrei as festas creo que estou obrigada a facelo".