Cribado en O Incio: "Estamos fastidiados e preocupados"

Las calles de O Incio, desiertas desde que se conoció el contagio masivo en la residencia de mayores, recuperaron este lunes la actividad, pero solo por unas horas. Alrededor de 200 personas, llamadas por Sanidade, acudieron al cribado masivo que permitirá determinar el alcance real del brote fuera del geriátrico y localizar posibles asintomáticos.

El salón multiusos del consistorio fue habilitado como sala de pruebas PCR y por allí, ante personal sanitario provisto de los correspondientes equipos de protección, desfilaron a lo largo de la mañana vecinos y vecinas de todas las edades, con "preocupación" por la situación que se vive en la residencia de mayores y el deseo de que el virus apenas se propagase en el resto del concello.

Las pruebas se realizaron, principalmente, a vecinos de A Cruz do Incio, donde se encuentra la residencia y la mayoría de los servicios

"Estamos moi fastidiados e preocupados. A min chamáronme para facer a proba e viñen. Esperamos non estar moitos afectados", comentaba una vecina mientras guardaba cola en el exterior de las instalaciones a la espera de ser llamada para entrar ordenadamente.

CRITERIOS. Según explicó el alcalde, Héctor Corujo, las autoridades sanitarias aplicaron un criterio geográfico a la hora de realizar este cribado masivo, de modo que fueron citados en su mayoría residentes en A Cruz do Incio, la capitalidad municipal, donde se localiza no solo la residencia de la fundación San Rosendo sino también la mayoría de los servicios.

El alcalde constata que existe preocupación y miedo y califica de ejemplar la conducta de la población

Así, por el salón multiusos pasaron desde trabajadores de distintos negocios locales hasta un importante número de jubilados y también niños.

Para muchos de ellos, según confesaban, era una de las pocas veces que pisaban la calle en las últimas dos semanas. "Levamos sen saír da casa para nada dende que saltou todo isto. O da residencia é unha pena porque sempre funcionou moi ben. Estamos contentos de que nos chamen para facer a proba porque nos dá tranquilidade saber algo fixo", resumía una de las mujeres que acudió a la cita.

Otra de las asistentes señalaba que, desde el inicio del confinamiento, nunca bajó la guardia en cuanto a medidas de precaución dado que tiene personas mayores a su cargo, al tiempo que lamentaba la situación en el geriátrico, donde el virus entró "como un elefante nunha cacharrería", dejando ya 116 contagios y siete fallecidos.

El alcalde recordó que este cribado masivo se produce tras el rastreo entre los contactos directos de los afectados por el brote en la residencia y con el fin de "localizar posibles asintomáticos e ver a incidencia real no conxunto do Incio" y no solo en ese centro.

Según dijo, las conclusiones de aquel rastreo invitan a la esperanza porque "foron moi poucos os positivos que se detectaron dentro do círculo estreito dos traballadores". No obstante, serán las pruebas PCR realizadas este lunes —y cuyos resultados podrían conocerse hoy mismo— las que medirán la incidencia del virus en el concello y, en su caso, si resulta necesario adoptar medidas adicionales.