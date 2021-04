Collage, dibujo, pintura o grafiti. Cualquier técnica se pudo utilizar para crear una obra artística en el estudio de fotografía y arte O Taller de López de Sarria, que promovió este sábado un happening, en el que participaron varios vecinos que dieron rienda suelta a su creatividad para dar vida a una pared del local.

A obra en fronte da obra es la iniciativa puesta en marcha por el fotógrafo Toño de López en su estudio para "darlle posibilidade á xente que lle interesen os temas plásticos". "Que se animen, que non só se fan cousas fóra, aquí tamén se poden facer cousas, pequechas", explica sobre este happening, que permite también que "a xente de Sarria se coñeza a través da arte" y "abrir as portas do estudio" a los vecinos. La iniciativa sirvió también como reinauguración del local.

El fotógrafo busca, además, "mover" la calle en la que se ubica el estudio, la Rúa Matías López, en las inmediaciones del cruce de A Avenida. Para ello, cuenta, ya habló con vecinos y están abiertos a realizar actividades, aunque dependerá de la evolución de la pandemia del covid.

El trabajo, con diversas técnicas, quedará en la pared del local

Varios sarrianos tomaron parte en el happening, que es una manifestación artística que se caracteriza por la participación espontánea o provocada del público. Todos los que se acercaron a O Taller de López se animaron a hacer volar su imaginación, improvisando una obra artística.

Dos jóvenes explican que participaron animadas por un profesor de su instituto, el Xograr Afonso Gómez, ya que les gusta "el mundo del arte". Ellas realizaron un collage dando forma a una cámara de fotos antigua. A su lado trabajó un compañero de instituto, quien con cinta y pintura creó una curiosa obra que se le vino a la mente "al llegar aquí".

Otra joven realizó "una especie de representación de la naturaleza" con hojas secas y ramas, que también se le ocurrió al ver los materiales disponibles. "Fue sobre la marcha al ver que la pared tenía una forma como de hoja", dice.

Cuando la obra esté completamente acabada, se le dará un protector para que esta manifestación artística de sarrianos quede para siempre en la pared del estudio O Taller de López.