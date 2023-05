Corujo quiere consolidar O Incio como "referencia" en desarrollo del rural

El alcalde de O Incio, Héctor Corujo, repite como cabeza de lista del PP a las elecciones del próximo día 28 con el objetivo de consolidar este concello como "referencia nas políticas de desenvolvemento rural" y con una candidatura "avalada pola experiencia de catro anos de goberno".

En la lista concurren de nuevo los ediles Ramón Dositeo Mourelo y María Mayra Frean en el segundo y tercer puesto, respectivamente, y se incorpora de número cuatro Antonio Rodríguez López, quien, según Corujo "ten un perfil ideal para participar neste proxecto". Les siguen la también concejala Goretti Díaz, Sandra Fernández, Daniel Arias, Daniel Magdaleno y José Manuel Vilariño.

El alcaldable subrayó la importancia de haber culminado en este mandato la aprobación del nuevo PXOM y de haber corregido "a grave situación financeira que arrastraba o Concello", rebajando en un 60% la factura de la luz y aplicando medidas para reducir a la mitad el coste del abastecimiento.

Corujo destacó también la firma de un convenio con la Fundación Uxío Novoneyra para crear un itinerario cultural con fondos europeos desde Samos a O Incio y O Courel. "Imos colocar o concello no mapa do turismo", dijo el regidor, quien citó, además, la navegabilidad del embalse de Vilasouto y la puesta en marcha de dos Casas Niño y otras tantas Casas do Maior. La mejora de saneamientos, traídas y carreteras figuran también en su hoja de ruta.