Corenta e cinco anos do Río Loyo

Ir comer as anguías ao restaurante Río Loyo de Paradela, situado ao outro lado do encoro de Belesar, convertiuse en todo un ritual para centos de veciños e visitantes que acoden de xeito frecuente ao local en busca de comida caseira e un ambiente moi familiar. Todo comezou o 3 de setembro de 1978, cando unha parella paradelense buscaba comezar de cero na súa terra natal logro de regresar da emigración en Suíza.

Así o explica Roberto López, o propietario do local e fillo de Áurea Rodríguez, que quixo celebrar o 45 aniversario do restaurante cunha homenaxe á súa fundadora, de 80 anos, que segue aínda "ao pé do canón, porque é unha muller incombustible". O certo é que Áurea non deixou de traballar "nin un só día" dende que empezou no Río Loyo, tal e como asegura Roberto, xa que ela pela a man todas as patacas que se comen diariamente no restaurante e tamén fai as croquetas unha a unha.

"Non hai forma humana de xubilala. Ela dime, se estou ben por que vou parar?", relata o hostaleiro, que conta a día de hoxe cun establecemento con capacidade para 500 comensais no que traballan 16 persoas a diario, e entre 25 e 30 durante as fins de semana. Ademais, el traballa man a man coa súa muller e cunha irmá, polo que manteñen ao cen por cen a esencia familiar coa que se fundou o restaurante a finais da década dos 70.

"Cando eu cheguei aquí en 1997 atendiamos un máximo de 60 persoas", explica Roberto, que tiña claro que quería seguir os pasos dos seus pais, polo que decidiu estudar Hostalaría en Santiago e voltar á cantina familiar de Paradela para "revolucionalo todo".

Aínda que contan cunha carta moi variada, o certo é que o Río Loyo é especialmente coñecido polas súas anguías. "Todo comezou cando os meus pais viaxaron cun cura a un restaurante de Tui no que tiñan depósitos con auga entrando e saíndo que mantiñan as anguías vivas durante unha semana ou dez días", sostén o paradelense, que engade que trouxeron este sistema para mellorar a técnica e ofrecer un produto de maior calidade.

Unha sorpresa

Roberto López logrou reunir este domingo os seus tres irmáns e os cociñeiros e camareiros que comezaron a traballar cos seus pais cando se fundou o Río Loyo e, para iso, preparou unha comida sorpresa moi emotiva dedicada á súa nai, á que lle custou convencer para que deixase de pelar patacas, aínda que só fose por un día.