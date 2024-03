"En las cooperativas, o te haces más grande o te mueres, por eso optamos por la fusión"

Iván Pérez Armesto, el presidente de la cooperativa sarriana Cogapen, absorbida recientemente por la monfortina Lemos, asegura que, luego de barajar varias ofertas, se decantaron por esta por su "cercanía y por los servicios que presta, ya que muestra mucho interés por la comercialización de los productos procedentes de las explotaciones locales". También destaca Pérez la presencia, "participación e implicación de los socios y la consideración y trato directo, próximo y personal" como factores a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión.

Así, la monfortina asumirá los derechos y obligaciones de la sociedad sarriana, a lo que el antiguo presidente de Cogapen, convertido ahora "en un miembro más", cree que "va a traer grandes ventajas, tanto a la cooperativa en sí como a todos los socios".

¿Cuánto tiempo lleva a cargo de la presidencia de la cooperativa Cogapen?

Llevo nueve años, pero veo que cada vez somos menos los que nos dedicamos a esto. Cuando yo entré éramos 100 socios y al haber menos gente la cosa se complica y las cifras van a menos. Ahora soy un miembro más de la cooperativa Lemos, y estoy contento por poder formar parte de su equipo.

¿Cómo surge la idea de fusionarse con la empresa vecina?

En Cogapen éramos pocos socios, unos 90 en activo. Si no tienes un gran volumen de ventas estás perdido en el mercado, y como la cosa iba hacia abajo decidimos ampliar el abanico y ver cuáles eran las posibilidades de fusión que teníamos. Nuestra cooperativa no tiene deudas, no es que hayamos esperado a estar mal para fusionarnos, pero preferimos tomar cartas en el asunto a tiempo y barajar otras opciones.

¿Contaban con otras ofertas?

Sí, pero ninguna con tanto interés como la de Lemos. Además, la proximidad era un factor importante para nosotros y yo ya mantenía una relación muy estrecha en lo laboral con ellos desde hacía unos cinco años.

¿Fue este el motivo por el que escogieron a Lemos?

En parte sí. Sabía cómo funcionaba la cooperativa, así que yo mismo se lo planteé al gerente, y enseguida mostró mucho interés, así que no lo dudamos. En el ámbito de las cooperativas, o te haces más grande o te vas muriendo poco a poco, y en nuestro caso escogimos la primera opción.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece fusionarse?

No es lo mismo consumir en una cooperativa con 90 socios que en una con 800. El volumen de compras es otro mundo y cuanto más baratos sean, más competitivos serán los productos en el mercado. El precio y las condiciones de pago son muy favorables para nuestra cooperativa. La nuestra facturaba 180.000 euros y con este cambio le daremos un mayor impulso.

¿Qué trabajo ofrecen desde la cooperativa?

Los servicios que prestábamos eran máquinas en alquiler para los socios y servicio de compra con ferretería, abonos, patatas de siembra, ropa laboral y demás productos agrícolas. En la Lemos cuentan, además, con servicios veterinarios y gestionan subvenciones ellos mismos. También tienen servicio de taller de maquinaria agrícola y la fábrica de leche Celega, en O Saviñao.

¿Cómo ve el futuro?

Tengo puestas muchas esperanzas y creo que vamos a mejorar mucho. Para nosotros, la fusión era la mejor opción, por ese motivo nos lanzamos de lleno a este proyecto.