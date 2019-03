Convocada outra edición do premio de poesía Fiz Vergara, dotado con 6.000 euros

O Concello de Sarria e a agrupación cultural Ergueitos convocaron unha nova edición, e xa son 19, do premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, que está dotado con 6.000 euros e a publicación da obra gañadora por Espiral Maior.

As bases deste concurso, que honra a memoria do poeta de Samos do mesmo nome, foron publicadas o pasado luns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

O prazo de presentación de obras está aberto desde este martes e até o próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas, un recoñecemento que Sarria e Samos piden para Fiz Vergara.

Os traballos que concorran ao certame deberán estar escritos en lingua galega e cunha extensión mínima de 500 versos. Os poemarios terán que ser inéditos e non premiados en ningún outro concurso.

O xurado estará formado por persoas de recoñecido prestixio no mundo da creación ou a crítica literaria. O seu veredicto será inapelable e darase a coñecer antes do 31 de outubro.