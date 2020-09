El contrato de la basura de Sarria venció y no se licitará hasta tener presupuestos

El contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Sarria venció en agosto. Sin embargo, por ahora no se podrá sacar a licitación a la espera de que el Concello tenga unos nuevos presupuestos, ya que trabaja con las cuentas prorrogadas desde 2015.

El contrato fue adjudicado en 2005 a la empresa Cespa por un período de doce años, pero permitía que se prorrogara año a año hasta un máximo de tres, como así se hizo y, por lo tanto, terminó el pasado agosto. A pesar de finalizar, al ser un servicio básico, se mantiene en las mismas condiciones en las que estaba hasta ahora, según indicó el alcalde, Claudio Garrido. El regidor sostiene que esta no es una situación única en Sarria, sino que también se da en otros ayuntamientos.

Para sacar a licitación la recogida de basura es necesario que el Ayuntamiento cuente con unos nuevos presupuestos, pues la partida fijada para este servicio en las cuentas de 2015 no es suficiente, explicó Garrido. En los presupuestos prorrogados se establece un gasto de 700.000 euros y unos ingresos por la tasa de recogida de basura de 475.000. Con estas cuantías, "mientras no tengamos otros presupuestos, no se llega a la cantidad mínima para licitar", que calculan en 1,1 o 1,2 millones al año, aclaró.

El alcalde indicó que trabajan para elaborar unas cuentas de 2021. De cara a la licitación de la recogida de basura señaló que desde el Concello se elaboraron auditorías y se estudian introducir cambios en el contrato.

En el año 2017 el Concello ya adjudicó una auditoría técnica sobre la limpieza viaria, la recogida de basura y su transporte a la miniplanta de Sarria. A este trabajo se destinaron entonces 21.000 euros. En el contrato también se incluía la asistencia técnica para diseñar el nuevo servicio y preparar el estudio económico, la realización del pliego de las bases de contratación para licitar el servicio y la colaboración con los servicios técnicos municipales en la valoración de las propuestas que se presentarán al hipotético concurso.