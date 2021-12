Os contos da avoa Donina

AO SARRIAO César No Cortiñas non lle fixo falta procurarse un nome artístico. "Xa mo deron na casa", di entre risas este mozo de 29 anos, con raíces en Becerreá e no Incio. Neste último concello, en Cabude, na parroquia de Foilebar, naceu súa avoa Donina Rodríguez, a quen debe en gran medida o interese pola narración oral.

"Cando era pequeno miña avoa sempre me contaba contos. Chamáballe chistes, e viñan desa tradición do mundo rural ao que tiven a sorte de pertencer", explica. Aquelas historias quedaron gravadas no seu subconsciente e afloraron con máis forza cando seus avós se trasladaron a Sarria e cando César No comezou en Vigo os estudos universitarios.

Na cidade olívica formouse en Márketing e en Dirección Escénica e tivo ocasión de asistir a un curso de narración oral impartido por Paula Carballeira, Raquel Queizás e Ana Carreira, a quen, segundo confesa, ten que agradecerlle a súa entrada neste mundo. A partir de aí, afirma, empezou a curtirse como contador de historias.

"Hay que poñer en valos as aplicacións que unha disciplina artística ten, sen dúbida, no ámbito da empresa"

A casualidade quixo tamén que seu compañeiro de piso na etapa universitaria fose Ernesto Is, que por aquel entón estudaba dramaturxia e con quen acabaría por fundar no ano 2016 a compañía teatral Feira do Leste. Estreouse co espectáculo "Exilio das moscas", no cal participa a avoa Donina contando un conto e pechando así o círculo que, sen sabelo, iniciou cando César No era só un cativo.

Esta compañía, que trata de darlle visibilidade ao traballo dos creadores, foi a artífice o pasado verán do primeiro Festival de Narración Oral que se celebrou en Sarria. "O Concello acolleu a idea con entusiasmo e cremos que resultou moi positiva. Pecamos un pouco de non alcanzar grandes públicos, pero si conseguimos fidelizalo. Na segunda edición esperamos aumentar o número de espectadores e traer narradores para un público adulto, recoñecidos en Galicia, para que o festival teña máis peso e se asente", comenta.

Mentres, César No continúa compaxinando as súas dúas grandes paixóns: o márketing e a narración oral. Dende hai catro anos traballa na empresa de Sarria Galimplant, onde leva toda a parte de mercadotecnica, e chegada a fin de semana transfórmase en contacontos, dúas facetas que non están tan alonxadas unha da outra. De feito, este artista reivindica "a creatividade" como unha ferramenta moi útil no ámbito empresarial. "Hai que poñer en valor as aplicacións que unha disciplina artística ten, sen dúbida, no ámbito da empresa", di.

E é que César No considérase a si mesmo "un narrador de historias", que tanto transmite toda a esencia que hai detrás dunha empresa como fai as delicias dos máis pequenos con variados contos.

As súas historias, nas que emprega o galego, diríxense principalmente ao público infantil, pero tamén ten en marcha proxectos para adultos. "Ao traballar coa palabra hai que ter a capacidade de moldeala segundo o público que tes diante", "sinala este mozo, quen se inspira na tradición oral, nos libros ou nas súas propias vivencias.

Gústame moito transformar os contos, van crecendo comigo e eu con eles", asegura.

Pódese comprobar en Sarria os días 26 deste mes e 2 de xaneiro, nos que ofrecerá actuacións ás 17.30 horas na casa da cultura.