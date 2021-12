A construción dunha senda peonil mellora a seguridade dos habitantes de Renche

A construción dunha senda peonil, paralela á estrada LU-633 no núcleo de Renche, no concello de Samos, mellora a seguridade dos veciños do lugar neste punto próximo ao Camiño.

A actuación consistiu na creación dun paseo de zahorra artificial, cunha anchura de 1,15 metros, e cun valo de madeira para protexer aos viandantes do risco de caída. Tamén se reforzou a iluminación colocando farolas similares ás do resto da contorna.

O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, visitou a obra, acompañado, entre outros, do alcalde, Julio Gallego, e do voceiro do PP en Samos e deputado provincial, José Fernández. Segundo explicou, a senda tivo un custo de 14.500 euros e foi financiada cunha subvención da Axencia de Turismo de Galicia dirixida a concellos de menos de 10.000 habitantes para accións de mellora de infraestruturas turísticas. Con cargo a esta mesma liña de axudas acometéronse 28 actuacións noutros tantos concellos de Lugo, cun orzamento de 800.000 euros, dixo.

No caso de Renche, a senda sitúase na marxe dereita da estrada LU-633, no acceso a este núcleo e a lugares de interese como a igrexa parroquial. Permite, segundo Arias, ofrecer "un lugar de paso máis seguro e cómodo para os peregrinos e para toda a veciñanza, xa que evitará que os peóns teñan que desprazarse pola marxe da propia estrada". O alcalde sinalou tamén que se trata da ampliación doutra senda e que redundará na seguridade dos veciños.

Ao longo do 2019 foron construídos outros 750 metros de pasarelas de madeira paralelas á LU-633 nos concellos de Triacastela e Samos, naquel caso dentro dun proxecto de reforzo da seguridade viaria no Camiño Francés, que incluíu traballos de sinalización en 40 cruces da mesma estrada coa ruta xacobea dende Pedrafita do Cebreiro e ata Portomarín.