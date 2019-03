El Consello Consultivo de Galicia ha emitido un dictamen en el cual considera que no existe relación entre el estado de la vía y un accidente mortal ocurrido en Sarria en el año 2016, por lo que descarta responsabilidad de la administración autonómica en el resultado del siniestro, ocurrido cuando un turismo se salió de la vía e impactó contra un hito kilométrico y otros elementos.

El siniestro de circulación sucedió el 13 de junio de 2016, en la carretera de Sarria a Paradela, a la altura de O Xestelo, donde un coche se salió de la calzada con el resultado de un joven de 18 años de edad fallecido y otro herido.

Familiares de la víctima mortal presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida contra la Consellería de Infraestruturas e Vivenda por una presunta negligencia, al entender que la administración debería haber retirado el citado mojón.

"Como consecuencia de la aparición por el margen derecho de la calzada de un perro de tamaño medio, el conductor reaccionó de forma inmediata girando el volante a la izquierda para no atropellarlo y corrigiendo rápidamente la dirección hacia la derecha se salió de la vía por el margen derecho e impactó violentamente la puerta del conductor con un antiguo hito kilométrico de granito en desuso y abandonado en la zona de dominio público de la carretera, falleciendo en el acto como consecuencia de la colisión con dicho elemento", indicaba la demanda, la cual precisaba que el mojón no fue la causa del accidente, pero "sí lo fue" del fatal desenlace.

Señalaba también que la retirada de este tipo de elementos es responsabilidad de la Xunta y que su "presencia injustificada agravó los efectos de la salida de vía".

En concepto de responsabilidad patrimonial solicitaban una indemnización de 195.000 euros, que el Consello Consultivo de Galicia desestima al no ver "relación de causalidade directa entre o estado da estrada no lugar do accidente e o dano producido".

Tras recordar que la administración pública tiene la obligación ineludible de mantener las carreteras de su titularidad en condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios, considera que en este caso no hubo negligencia.

Basa sus conclusiones en el atestado de la Guardia Civil y un informe técnico pericial, según los cuales el siniestro se debió a una velocidad inadecuada y una "falta de pericia" a la hora de realizar la maniobra evasiva para evitar el atropello del animal, dice.

"La existencia de un hito de piedra cerca pero fuera de la calzada no tiene otra interpretación distinta a la que pueden tener los árboles y las vallas de hormigón de los recintos perimetrales con los que también colisionó el vehículo", recoge el informe de un perito. El Consello alega, por otra parte, que no le constan otros accidentes en el mismo punto.