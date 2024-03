Unha condutora dá positivo tras sufrir unha saída de vía e tirar un farol en Sarria

Unha condutora deutras sufrir unha saída de vía o domingo no casco urbano de Sarria , con posterior choque e derruba dun farol do alumeado público.

Os feitos ocorreron pouco antes das seis da mañá, cando esta persoa, duns 30 anos de idade, circulaba ao volante dun coche pola Rúa Benigno Quiroga, procedente do centro da vila. Á altura de Castelao efectuou un xiro cara esta outra rúa, momento no que impactou contra o farol, provocando a súa caída.

O accidente saldouse sen danos persoais, pero con importantes desperfectos no vehículo implicado.

Unha patrulla da Policía Local de Sarria desprazouse ata o lugar para levantar o atestado do suceso, momento no cal someteu á condutora á proba de detección alcohólica, arroxando un resultado positivo duns 0,30 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, polo que os axentes iniciaron o correspondente expediente por infracción administrativa.

No lugar no que ocorreu este sinistro xa se producira hai tempo outra saída de vía, seguida da colisión do coche contra un muro.