O condutor da historia da abadía

Desde o día 1 o guía Xaime Fernández conduce a visitantes de todo o mundo pola historia do mosteiro de Samos, unha abadía con 1.500 anos de vida que sorprende aos que se achegan ata ela pola súa inmensidade.

Failles un percorrido polo cenobio, os seus claustros, as pinturas murais, a botica, a sancristía ou a igrexa cos seus retablos barrocos de Francico de Moure, conta Fernández. Este samanense estudou Historia e Turismo e ten o título de guía oficial da Xunta de Galicia cos idiomas inglés, francés e alemán. Esta non é a súa primeira experiencia como guía, pois antes estivo tres veráns tanto na oficina de Samos como na de Sarria e fixo visitas en Lugo.

Tamén lles mostra a vida de San Bieito, a historia do cenobio desde o século VI e as vicisitudes que viviu, como os incendios, explica o samanense, quen destaca que este mosteiro é "o único de toda España habitado case ininterrompidamente desde hai 1.500 anos". Nas súas visitas están, ademais, presentes figuras ilustres vencelladas á abadía, como o padre Feijoo, quen foi ordenado en Samos e boa parte das súas obras escribiunas alí. O relixioso ten unha escultura nun dos claustros. Tamén estivo en Samos o escritor Ramón Cabanillas, precisamente o próximo mes cúmprense 75 anos da súa chegada á localidade, na que escribiu a obra de poesía Samos.

Os visitantes "sorpréndense das dimensións do mosteiro", asegura Xaime Fernández, quen apunta que o claustro é o máis grande de España cos seus 54 metros. Tamén gustan moito a botica e o órgano. Despertan interese, ademais, a biblioteca, que é só para uso da comunidade, e os seus incunables. Conserva unha pequena parte da colección do padre Feijoo que se salvou do incendio do ano 1951. "Sorpréndelles a inmensidade e riqueza dos retablos da igrexa, din que parece unha catedral", afirma sobre as reaccións que desperta a abadía entre os visitantes.

É un mosteiro que "consegue reunir elementos de máis de 1.500 anos, de diferentes estilos", desde "unha capela prerrománica, a do Ciprés, a murais casi hiperrealistas". "Xunta estilos moi distintos a pesar de todas as peripecias que sufriu. A perda de patrimonio durante a desamortización, dous incendios, na guerra da independencia foi hospital militar...", explica o samanense.

O cenobio ofrece tres visitas pola mañá e outras tantas pola tarde, dunha duración de 45 minutos. A maioría son en castelán, pero o guía tamén as fai en galego, inglés, francés, italiano ou alemán, adaptándose ao público. E é que os turistas que pasan por Samos son de todo o mundo. Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Corea ou Xapón son algúns dos países de procedencia dos visitantes, ademais de España.

Para Xaime Fernández o mosteiro é "o buque insignia da comarca". Fai fincapé no patrimonio que ten Samos, como os castros, a olaría tradicional, o pazo de Lusío (lugar de nacemento do matemático Vicente Vázquez Queipo), grandes autores como Fiz Vergara Vilariño e o trobador Martín de Padrozelos, a arquitectura popular, as paraxes naturais ou a gastronomía. Considera que debe divulgarse todo iso, para o que sería importante crear un museo etnográfico. Samos é, di, "das terras máis ilustres e descoñecidas de toda Galicia".