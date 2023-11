Condenado un sarriao por ferir cunha cachaba outro veciño e un garda civil

O xulgado do Penal número 1 de Lugo condenou este xoves a 16 meses de prisión a un mozo acusado de agredir cunha cachaba rematada en punta metálica outro rapaz e un axente da Garda Civil na localidade de Sarria.

Os feitos tiveron lugar, segundo o escrito do fiscal, no mes de abril de 2020, cando o acusado rompeu a golpes o cristal dianteiro do coche doutro veciño do municipio, que respondeu crebando cun bate de béisbol todos os cristais do turismo do primeiro.

Ao percatarse do sucedido, o principal acusado -xa que o outro home tamén foi imputado por un delito de danos e condenado ao pago dunha multa de 900 euros- abalanzouse sobre el coa cachaba, propinándolle unha serie de golpes e ferindo tamén co citado obxecto un axente da Garda Civil que mediaba na disputa. Ambos tiveron que recibir asistencia médica.

O fiscal solicitaba inicialmente para o principal acusado unha pena de prisión acumulada de catro anos e medio -dous por un delito de atentado a un axente da autoridade e dous e medio por lesións-, pero o acordo de conformidade alcanzado entre as partes rebaixou a responsabilidade penal a 16 meses de cadea.

Tamén deberá facer fronte ao pago dunha multa de 1.125 euros e asumir os gastos sanitarios do Sergas pola atención prestada aos feridos. Tanto o axente como o outro agredido renunciaron á indemnización polas lesións sufridas.