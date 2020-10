Condenada una pareja que dejó solos en casa 4 horas a sus hijos de 2 y 5 años

En el verano del año 2017 un niño de cinco años de edad era hallado en una carretera de la comarca de Sarria deambulando por el arcén, lo que entrañaba un serio riesgo para su integridad física debido al tránsito de vehículos. Su presencia llamó poderosamente la atención de los vecinos de la zona, que procedían entonces a alertar a la Guardia Civil, porque el pequeño se encontraba desnudo de cintura para abajo y además iba descalzo.

El niño de cinco años se había marchado de casa, en donde le habían dejado solo sus padres, junto a su hermano de tan solo dos años, sin que ningún adulto se hubiese quedado a cargo de su cuidado.

La pareja se ausentó del domicilio familiar, que estaba cerca de la carretera en la que fue localizado el menor, durante al menos cuatro horas, según la acusación que pesa sobre ella, aunque no trascendió el motivo de por qué tuvieron que salir dejando desamparados a sus dos hijos.

El juzgado penal número 1 de Lugo acogía este jueves la vista por este caso de abandono de menor de edad. Los padres de los dos niños aceptaron una condena de 23 meses de prisión cada uno.

La pareja residía con sus hijos en una casa en "pásimas" condiciones de higiene y salubridad y que no tenía agua corriente

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente una condena de tres años y medio de prisión para cada uno, pues les atribuía dos delitos, uno de abandono de menor de edad con peligro para su vida y otro de abandono temporal. Pero rebajó esa petición a casi la mitad al llegar a un acuerdo con las letradas de los acusados para que se produjese esa conformidad por un solo delito.

INSALUBRIDAD. El caso resulta aún más escabroso. Los agentes de la benemérita que se trasladaron a la vivienda unifamiliar en la que residían ambos menores, que se encuentra en la comarca de Sarria, comprobaron que el inmueble presentaba "unas pésimas condiciones de higiene y salubridad" y no disponía de agua corriente, según relataba el ministerio público en su escrito de acusación.

Los procesados –él no tenía antecedentes penales antes de este caso y ella sí, pero no computables a efectos de reincidencia–, ya no tienen la patria potestad de sus hijos. Los menores están ahora tutelados.