El concurso de tapas Tapicheo ofrece desde este miércoles en Sarria 25 propuestas

El concurso de tapas Tapicheo de Sarria inicia este miércoles una nueva edición, en la que los vecinos y visitantes podrán disfrutar de 25 propuestas (cinco pensadas especialmente para los niños) en 20 establecimientos. La cita se prolongará hasta el domingo.

Adarve, El Parisien, D'Orixen, La Taza Dorada, Don Pepe, Central, 8 Mm, As The Picas, Next, Santiago, Mesón Roberto, Alfonso IX, Pizzería Salento, O Chanto, Barullo Tapería, Dp Cristal, Casino, D"Pont, Cubano y Terraza Roma son los participantes en la decimoquinta edición de este certamen organizado por el Concello. Además, cinco de ellos (Adarve, El Parisien, La Taza Dorada, Central y Barullo Tapería) ofrecerán una "peque-tapa", aunque esta modalidad no entra en concurso.

Las tapas tienen un precio de entre 1,50 y 3 euros, pudiendo degustarse en un horario mínimo de 20.00 a 23.00 horas.

El certamen sorteará entre los clientes que voten varios obsequios, cortesía de los locales. Aquellas personas que recorran los 20 establecimientos optarán a un bono regalo para un viaje. Por su parte, las que visiten al menos 15 (tres de cada una de las cinco rutas en las que se dividen) entrarán en el sorteo de 13 regalos. Se trata de un desayuno ofrecido por Cubano; cinco cenas para dos personas en Barullo, Salento, El Parisien, As The Picas y O Chanto; bebidas cortesía de Central y O'Orixen; una tarjeta regalo de Viaxes Ecuador Sarria, y cuatro lotes de productos gastronómicos.

Los clientes podrán depositar sus votos hasta el lunes y ellos serán los encargados de elegir los seis platos finalistas, los cuales serán valorados por parte de un jurado profesional.

La concejala de Festas, Geni Valcárcel, animó a los vecinos y visitantes a "volcarse" con esta decimoquinta edición, "fomentando e mantendo" de esta forma el Tapicheo. Para la hostelería supone "un esforzo", destacó, la preparación de las tapas del concurso, "cunha elaboración moi coidada e chamativa". Invitó a hosteleros y clientes a "desfrutar" de la cita.