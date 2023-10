El Concello urge a los dueños de la Fortaleza para que reparen el muro

El Concello de Sarria, a través de un decreto de alcaldía con fecha de este lunes, ordena a los propietarios de la Fortaleza que reparen el muro de cierre de la finca, parte del cual sufrió un derrumbe hace ya nueve años.

Para ello, el alcalde les concede un plazo máximo de 15 días hábiles desde que reciban la notificación, tiempo en el que deberán solicitar la licencia y presentar el preceptivo proyecto de restauración, "que defina con precisión e detalle técnico os materiais e dimensións do muro e as medidas e sistemas para a súa estabilidade", señala el decreto. Una copia de ese proyecto deberá ser entregada, en el mismo plazo, a la dirección xeral de Patrimonio Cultural.

En caso de incumplimiento de cualquiera de los aspectos contemplados en el requerimiento (ejecución de las obras, solicitud de licencia o entrega del proyecto de restauración), el Concello advierte a los dueños que procederá a la ejecución de forma subsidiaria, con cargo de los gastos a los propietarios, o bien forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas que pueden ir desde los 1.000 a los 10.000 euros y que se reiterarán de forma trimestral, explica. Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, será notificada también a Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

No es la primera vez que el Concello toma medidas ante el desplome del muro. Ya hubo una orden de ejecución de las obras en 2014, seguida de una sanción de mil euros en 2016, que fue recurrida por los dueños de la finca en el juzgado, el cual falló a favor de la administración local en 2018, avalando la imposición de la multa.

Posteriormente, los propietarios solicitaron licencia para reparar el muro en la Rúa do Castelo, pero faltaba el proyecto de restauración para poder continuar con la tramitación del expediente, de modo que la junta de gobierno dio por desistida la petición en 2021.

Existe ahora un nuevo informe del técnico municipal constatando que desde entonces "non se realizou ningunha obra de rehabilitación do peche" y el Concello retoma el expediente teniendo en cuenta la obligación de los propietarios de terrenos de mantenerlos en buen estado, la función de la administración local de velar por ese cumplimiento y la existencia de una orden ejecutiva desde 2014 que es "firme" y contra la cual no cabe alegar caducidad tal y como ya determinó un juzgado.

A mayores, el Ayuntamiento, por acuerdo de todos los grupos, solicita a la Xunta que haga cumplir la obligación de abrir la Fortaleza a visitas públicas un mínimo de cuatro días al mes por tratarse de un Bien de Interés Cultural.