El Concello de Triacastela proyecta crear 8.000 metros de suelo industrial

El Ayuntamiento de Triacastela elaboró un plan especial con el fin de desarrollar unos 8.100 metros cuadrados de suelo industrial, el cual se ubicará junto a la carretera de Sarria a Pedrafita do Cebreiro (LU-633).

La creación del polígono surge porque una empresa del municipio quiere ampliar sus instalaciones y, si no dispone de suelo industrial, se tendría que trasladar a otro ayuntamiento, según explicó la alcaldesa, Olga Iglesias, quien destacó la importancia de este para el concello. Es, dijo, "unha cuestión estrátexica" para no solo atraer a nuevas empresas si no que las existentes se queden al tener posibilidades de crecer.

El suelo industrial estará muy cerca de la capitalidad municipal, junto a la intersección de la carretera LU-633 y el vial de acceso al núcleo de Vilavella. En sus inmediaciones se ubica una subestación eléctrica. Tal y como recoge el plan especial, el polígono tendrá una superficie total de 14.033 metros cuadrados, de los que 8.104 son de uso industrial. El resto del espacio corresponden a zonas verdes (2.324 metros) e infraestructuras de servicios (650) y comunicaciones (2.954), apunta el documento.

Actualmente a estos terrenos se accede desde la carretera LU-633, pero el plan contempla que cuando se construya el polígono sea desde el vial de Vilavella. La zona cuenta con red pública de abastecimiento de agua próxima y tendido de baja tensión, si bien carece de saneamiento. Por ello, se prevé la instalación de un sistema de depuración.

La Administración local ya cuenta con el plan especial de creación de suelo industrial y lo remitió a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para iniciar la evaluación ambiental estratégica. El Ayuntamiento dedicó 17.545 euros a su redacción, correspondientes al plan único de la Diputación Provincial de Lugo del pasado ejercicio.

En la actualidad un borrador del plan y el documento ambiental se encuentran a exposición pública para que los interesados puedan consultarlo en la página web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Además, estos pueden formular observaciones a través del formulario habilitado en la página web de este organismo autonómico, del correo electrónico [email protected] o presentando un escrito en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en el registro de Medio Ambiente.

TRAMITACIÓN. Una vez que el plan especial reciba el visto bueno de esta administración, será llevado a pleno para su aprobación inicial, tras lo que tendrá que ser sometido a información pública como mínimo durante un período de dos meses, según recoge el propio documento.

Posteriormente también tendrá que recabar los informes sectoriales de las distintas administraciones, como de la Delegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la Axencia Galega de Infraestruturas o Augas de Galicia. El proceso rematará cuando, tras superar todos estos trámites, el pleno le dé luz verde de forma definitiva. El Ayuntamiento espera que el próximo año pueda tener el plan aprobado, tras lo que habrá que desarrollarlo.