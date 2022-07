O Concello de Triacastela destinará 82.000 euros á mellora do parque infantil

O Concello de Triacastela aprobou a licitación, por valor de 82.189 euros, da mellora do parque infantil situado na estrada que une Sarria e Pedrafita do Cebreiro, na Praza Vista Alegre. O prazo de execución para as obras terá unha duración prevista de oito semanas, e cubrirá unha superficie aproximada de 419 metros cadrados, divididos en tres niveis distintos aos que se accederá mediante ramplas e que estarán destinados á realización de diferentes actividades lúdicas.

As actuacións consistirán na aplicación dunha base granular de grava sobre o terreo para, posteriormente, engadir unha capa de formigón sobre a que se proxectarán os distintos firmes. Tamén está previsto estender outro pavimento que protexa dos impactos e, nas zonas próximas á estrada de Sarria, aplicarase unha capa de terra vexetal e céspede.

No que se refire ás estruturas, está pensada a construción de tres muros, un para pechar a parcela e outros dous interiores de contención para a formación de plataformas. Tamén se procederá á instalación dun enreixado, dunha randeeira de dúas prazas, dun conxunto modular, dunha barra de bombeiros e un tobogán.

A parcela estará pechada por un recubrimento con malla de 1,5 metros de altura na zona limítrofe coa praza, e outra de 2 metros no resto do perímetro.

A obra finalizará coa colocación dunha porta con bastidor metálico, na entrada, e de tres papeleiras distribuídas ao longo do parque.

A rexidora local, Olga Iglesias, declarou que se trataba dunha mellora moi necesaria para o concello, "xa que o parque era moi básico, e un pobo de montaña como Triacastela precisa dunhas instalacións en condicións para os rapaces". Ata o momento, este era o único parque infantil na zona, a excepción doutros espazos reducidos, dos que podían desfrutar os 25 nenos, de entre 3 e 12 anos, que viven no concello.

A alcaldesa tamén quixo destacar o esforzo do goberno nestas obras ao tratarse dun espazo situado a carón do Camiño de Santiago, e as peculiaridades que isto supón. "Temos que cumprir unha serie de requirimentos relacionados coas normas de patrimonio, pero o principal é asegurar o benestar dos nenos do pobo", sinalou.