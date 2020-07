El Concello de Sarria sellará con una chapa los contenedores de basura soterrados existentes en la villa para evitar su uso y cambiará los de plástico que se instalaron de manera provisional por otros de carga lateral y de menores dimensiones. Las actuaciones se acometerán durante las próximas dos semanas.

Los contenedores soterrados -situados en la la Rúa Toleiro y en la Gran Vía- no funcionan y, por ello, se colocaron otros de plástico de mayor envergadura para cubrir las necesidades de manera provisional. El concejal de sostenibilidad medioambiental y servicios municipales, Pedro López Quiroga, indica que estos recipientes bajo tierra "levan estropeados moito tempo", añadiendo que hasta el momento no fue posible arreglarlos. Según informa el edil, la razón del estado actual es que no se realizaron labores de mantenimiento en los mismos, además de que los depósitos de basura no disponen de "bomba de achique", provocando que no vacíen el agua, en caso de los días de lluvia.

Sin embargo, Pedro López afirma que los contenedores soterrados no se retirarán de las localizaciones actuales, sino que se sellarán con una chapa para evitar que sean utilizados. "Isto farase por se máis adiante se puidesen arranxar", dice el concejal.

PLAZOS. Los nuevos recipientes que los sustituirán tendrán una altura menor que los actuales de plástico. Además, serán de carga lateral y dispondrán de "un acceso fácil para a carga e descarga", apunta el edil sarriano.

López indica también que la renovación de estos depósitos se acometerá en los "próximos quince días". Por el momento, afirma que el Concello está en contacto con una empresa de mantenimiento y otra de contenedores ultimando los detalles.