O Concello sarriao organiza oito actos no Mes da Muller

O Concello de Sarria dedica este mes de marzo á muller, cun total de oito actividades, na súa maioría dirixidas a un público infantil e xuvenil, que inciden na procura da igualdade real.

Os actos comezarán este mércores, ás 17.30 horas, na casa da cultura co espectáculo de Trémola Teatro 8M(Ulier), para maiores de 12 anos, que reivindica as mulleres a través de contos, cancións e poemas. Nesa mesma xornada, na que se conmemora o Día Internacional da Muller, terá lugar a lectura dun manifesto diante da casa do Concello, ás 13.00 horas, segundo informou a concelleira desta área, Geni Valcárcel.

A programación continuará con actividades de animación á lectura, que se celebrarán todos os xoves do mes, ás 17.30 horas, na casa da cultura. A primeira delas, o día 9, xirará arredor da obra Daniela Pirata, o 16 será a quenda de Até as princesas soltan peidos, o 23 Rosa Caramelo e o 30 Vanesa non quere ser princesa.

Os nenos e nenas maiores de tres anos terán tamén unha cita os días 15 e 22, á mesma hora e no mesmo lugar, da man de Trémola Teatro, no primeiro caso coa obra musical A fada que non sabía ser fada e no segundo co contacontos Unha nena moi, moi valente.

Pola súa banda, a sexta edición da Carreira Vivas e Visibles, que se celebrará o sábado, contabilizaba xa onte máis de 350 inscritos, na súa maioría na modalidade de andaina (244). A inscrición para esta proba de cinco quilómetros péchase o xoves e os primeiros 500 anotados recibirán unha camiseta.

PODEMOS. Con motivo do 8M, o Círculo Podemos Sarria rexistrou un escrito no Concello no que insta a promover accións de sensibilización e compromiso coa igualdade de xénero, ademais de apoiar aquelas outras que organicen os colectivos feministas. Entre otras medidas, reclama reforzar as actuacións con menores en contextos de violencia de xénero e a conciliación laboral e familiar.