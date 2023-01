El Concello sarriano sube hasta los 1,5 millones el presupuesto de la residencia de mayores

El gobierno sarriano elaboró un proyecto de presupuesto de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme para este año, que se incrementa hasta los 1,5 millones de euros, frente a los 1,3 del pasado ejercicio.

El concejal responsable del centro, Félix Seijas, destacó la subida en gastos de personal, que alcanzan los 1,1 millones de euros y que "permitirá pasar de 31 a 47 traballadoras para cumprir as ratios que establece a Xunta, o que redundará nunha mellora substancial da calidade asistencial".

Por su parte, a gastos corrientes en bienes y servicios se destinarán 423.000 euros, siendo las partidas más relevantes las de productos alimenticios (140.000), instalaciones técnicas y utensilios (80.000), productos de limpieza y aseo (25.000), y energía eléctrica, gas y combustibles (67.000).

En cuanto a ingresos, el presupuesto cifra en 1,17 millones de euros la cuantía que aportarán los usuarios a través del pago de los precios públicos. Además, abonarán otros 4.500 euros por la prestación de servicios asistenciales de acompañamiento. El Ayuntamiento deberá aportar 353.000 euros al organismo autónomo para completar los ingresos.

Por otro lado, Félix Seijas avanzó que fue convocada para este viernes, a las 13.30 horas, una reunión de la comisión especial de cuentas. En ella se abordará, además de las cuentas del Concello y la residencia de mayores, una modificación de la ordenanza de las tasas de Nosa Señora do Carme. Estas serán de 1.460 euros para las personas dependientes y los 1.125 para los no dependientes, más altas que las actuales, si bien los usuarios pagarán en función de sus ingresos y patrimonio.

El concejal explicó que el objetivo del gobierno es "establecer prezos públicos que sexan socialmente xustos, porque ata agora había custos fixos en función de se os usuarios eran válidos, semiválidos ou asistidos, sen ter en conta o seu nivel de renda".

El gobierno pretende que desde ahora el cálculo del coste para los mayores se realice en función de sus ingresos y patrimonio, asumiendo la parte restante el Ayuntamiento a través de la fórmula de copago, tal y como hace la Xunta con las residencias concertadas o la Diputación de Lugo en los centros de su red provincial.

"A xustiza social non trata de que os que teñan máis paguen máis, se non que paguen o custo íntegro do servizo, mentres que a aqueles que carecen de recursos poidamos axudarlles cos recursos públicos", señaló Seijas.