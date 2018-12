El Concello sarriano reduce el servicio de caja, que solo recaudará hasta 5 euros

SARRIA. El Concello de Sarria ha puesto en marcha una limitación en el servicio de recaudación, de modo que solo se podrán hacer ingresos en efectivo a través de la caja municipal en monedas y con una cuantía que no supere los 5 euros. La medida, que ya entró en vigor, se debe a razones de seguridad, según el grupo de gobierno.

La alcaldesa, Pilar López, señaló que este acuerdo se basa en un informe del servicio de tesorería municipal del pasado día 13, según el cual el Concello carece de un sistema para comprobar la veracidad del dinero de curso legal que los contribuyentes entregan en las dependencias municipales.

El mismo informe también hace alusión a las «carencias en seguridade na custodia do efectivo ata o momento do ingreso da recadación nas contas bancarias titularidade do Concello».

«Coa finalidade de mellorar a seguridade do efectivo que se custodia nas dependencias municipais», la regidora resolvió limitar los ingresos en metálico en la caja del Ayuntamiento, los cuales quedan restringidos solo a monedas y con un límite máximo por operación de 5 euros, indicó.

De este modo, todos los pagos que el contribuyente pretenda realizar con billetes, o con monedas en una cuantía que supere los 5 euros, deberá hacerlo en cualquiera de las cuentas bancarias que el Concello tiene abiertas en Abanca, Caixabank, Caixa Rural Galega, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y Banc­o Pastor.

Según la alcaldesa, la decisión viene motivada también por un cambio en el funcionamiento de las entidades bancarias, de modo que ya no se desplazan hasta el Concello para recoger los ingresos, y por la imposibilidad de contratar los servicios de una empresa para este fin por su alto coste.

Los cambios en el servicio de recaudación fueron comunicados a la persona encargada de la caja de efectivo y a aquellos que se ocupan de notificar las liquidaciones.

PAGO A TRAVÉS DE LA WEB. Tras la puesta en marcha de la nueva medida, Pilar López aseguró que el gobierno municipal se plantea sacar a licitación la creación de un sistema de pago a través de la página web municipal.

Este mecanismo serviría, principalmente, para abonar tasas como las de la piscina de O Chanto, la matrícula en la escuela de música o en los talleres deportivos y culturales, tanto para niños como para adultos, que ofrece la administración local a lo largo del año y que suscitan el interés de un gran número de personas.