El Concello sarriano promocionará el porco celta en la Volta a Galicia, el 27

La Festa do Cocido do Porco Celta de Sarria (Fiporco) no se podrá celebrar este año tal y como era a causa de la pandemia del covid. En todo caso el Concello apuesta, de acuerdo con los hosteleros, por "manter vivo" el evento gastronómico animando a los establecimientos de la comarca a ofrecer durante los días 26 y 27 este plato. Además, los participantes en la Volta Ciclista a Galicia O Gran Camiño, que finaliza en la villa el 27, disfrutarán ese día de un aperitivo de este producto.

Es el segundo año consecutivo en el que no se puede organizar Fiporco, ni la comida, al ser en un lugar cerrado y por la limitación de comensales en mesa, por lo que se optó por suspenderlas, explicaron el alcalde, Claudio Garrido, y la concejala de educación, fiestas y mujer, Geni Valcárcel.

Para continuar promocionando el porco celta, el Concello anima a los negocios a que durante esas dos jornadas ofrezcan cocido de esta raza autóctona. Aquellos que quieran adherirse a la iniciativa pueden contactar con el Ayuntamiento sarriano (982.53.50.00).

El domingo 27 la Volta a Galicia O Gran Camiño finalizará en Sarria a mediodía y ofrecerán a los participantes un aperitivo de porco celta. La última etapa de la prueba discurrirá en esa jornada íntegramente por el municipio y consistirá en una contrarreloj de 15,9 kilómetros.

Habitualmente, la Festa do Cocido do Porco Celta se organizaba dos semanas antes de Carnaval, aunque este año el Concello apuesta por que las degustaciones sean coincidiendo con esta fiesta. Así lo hacen por la celebración de la Volta Ciclista a Galicia, con la que la villa recibirá a un buen número de personas, dando así "máis visibilidade" al producto. Además, con el retraso del evento espera que haya una menor incidencia de casos de coronavirus.

Desde el Ayuntamiento lamentan que no pueda organizarse la Festa do Cocido do Porco Celta como era tradicional, pero "prima a seguridade de todos", apunta la edila. Con el evento de este año buscan "manter viva a tradición", que los vecinos y visitantes puedan degustar este plato, promocionar el producto y apoyar a la hostelería, añade Geni Valcárel.

Una comida que reunió a más de 700 personas

La Festa do Cocido do Porco Celta se celebró por última vez en febrero de 2020, cuando reunió a más de 700 personas en una comida.



Entonces tuvo lugar la duodécima edición del cocido y la cuarta feria Fiporco. La cita contó con 15 puestos de alimentación y antigüedades, así como la degustación gatronómica. El evento fue pregonado por el presidente del Tribunal Constitucional, cargo que en aquel momento ocupaba Juan José González Rivas.