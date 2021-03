El concello sarriano promociona y reivindica el cocido de porco celta

La Festa do Cocido do Porco Celta de Sarria no se puede organizar este año a causa de la pandemia del covid-19, pero el Concello promociona y reivindica este producto. Un restaurante sarriano servirá este puente de San José el plato previa reserva.

Desde el Ayuntamiento quieren recordar la cita y poner en valor el cerdo celta. El objetivo es, si las condiciones sanitarias lo permiten, poder recuperar la celebración en 2022, explicó la concejala de educación, fiestas y mujer, Geni Valcárcel, quien destacó que se trata de un evento en el que se implica toda la comarca. "Faremos todo o que se poda para pór en valor cada un dos nosos sectores", apuntó.

La fiesta del cocido es promovida también por un grupo de hosteleros y uno de estos negocios, el restaurante Roma, ofrecerá este plato, aunque previa reserva. El resto de los locales hosteleros promotores no participarán al estar cerrados por la pandemia.

El pasado año se celebró el duodécimo Cocido do Porco Celta y la cuarta feria Fiporco. El programa incluyó el pregón del presidente del Tribunal Constitucional, una degustación de cocido y 15 puestos de alimentación y antigüedades.