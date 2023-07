El Concello sarriano plantea sacar a concesión el matadero por su déficit

El gobierno sarriano plantea sacar a concesión el matadero ante los problemas económicos que sufre, pues, según señaló, cerró el pasado año con un déficit de unos 160.000 euros.

El alcalde, Claudio Garrido, y la concejala responsable de este servicio, Geni Valcárcel, se reunieron a última hora de la tarde del martes con usuarios de las instalaciones para darles traslado de la situación. Según les explicaron en el encuentro, en 2022 el servicio tuvo unos gastos de 319.000 euros y unos ingresos de 160.000. Pusieron el ejemplo de la factura del gas de sedación, que se "duplicó", mientras que las tasas no se subieron desde hace tiempo.

El déficit será mayor este año, indicaron, por la aplicación de la relación de puestos de trabajo (RPT). Por lo tanto, el matadero es "muy deficitario" y la situación es "insostenible".

En la reunión afirmaron que trataron de mejorar la gestión del servicio, pero no fue posible. Esto lleva a que apuesten por un cambio en la misma, que pasa por sacar a concesión el matadero, como ocurrió en otros ayuntamientos. Creen que desde el sector privado sería viable y podría optar a más subvenciones para mejorar las instalaciones. El regidor animó a llevar adelante una concesión individual o colectiva.

El Concello asumiría los seis empleados de las instalaciones, según dijo en el encuentro, en el que no se anunció el cierre de las mismas. De no salir adelante la concesión, otra opción pasaría por subir las tasas.

Los asistentes trasladaron al gobierno la importancia del matadero para la comarca ante la tradición del sector cárnico. Mostraron su interés en que siga en marcha, pues, aunque no es rentable, es necesario. También hubo críticas a la gestión, que ven "muy mejorable". En cuanto a la posibilidad de hacerse cargo del servicio, apuntaron que presenta problemáticas, como una estructura desfasada, instalaciones con muchos años y la dificultad de acceder a ayudas para mejorarlas.

El Ayuntamiento citó a los usuarios del matadero a una nueva reunión, que tendrá lugar el martes, a las 20.30 horas.

Reacciones: El BNG pide que no se cierren las instalaciones

El grupo municipal del BNG instó a que no se cierre el matadero porque "a perda deste servizo suporá un gran trastorno para o sector gandeiro, e non fai máis que prexudicar un ámbito en crise como o da carne". La formación aseguró que tuvo conocimiento de que estos días el alcalde se reunió con trabajadores y usuarios de las instalaciones para anunciarles "a súa intención de pechalo por falla de rendibilidade". El portavoz nacionalista en Sarria, Efrén Castro, manifestó que "non podemos aceptar que a falla de capacidade do goberno municipal para modernizar e facer rendible o matadoiro aboque no anuncio do futuro peche", pues es un servicio "moi importante". "Parece que a receita para cadrar as contas que ten o señor Garrido é o peche de servizos públicos, mal empeza este mandato", concluyó.