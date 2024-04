El Concello sarriano pierde 35.000 euros de una ayuda para la brigada de incendios

El Ayuntamiento de Sarria perdió 35.185 euros de una ayuda de la Xunta de Galicia para la brigada contra incendios del convenio de 2016, 2017 y 2018.

Por este le correspondían un total de 124.618,86 euros, 41.539,62 euros al año, como recoge el documento firmado por el director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto Juanas, y la entonces alcaldesa, Pilar López.

Según una resolución de la Administración autonómica, no justificó 33.750 euros de labores de prevención en la brigada en las anualidades de 2016, 2017 y 2018, y otros 1.435 para el vehículo motobomba en 2017, por lo que no los percibirá.

Tal y como recoge, el Concello no presentó en su momento el programa de actuaciones preventivas para ninguna de las tres anualidades en el plazo establecido. En dos de ellas ni los remitió y en la tercera lo hizo de forma incorrecta y no lo corrigió. Por ello, no pudo ser inspeccionado ni aprobado por la comisión de seguimiento del convenio. En consecuencia, "non houbo lugar a que se realizase a actuación subvencionada, neste caso os labores de prevención da brigada", y no abona los fondos.

No obstante, aunque el Concello no presentó el programa, sí remitió en 2016 una documentación sobre las labores de prevención de la brigada de ese año por un importe de 2.585 euros.

Por su parte, en 2017 entregó una justificación de actuaciones del vehículo motobomba por 15.261 euros. En este caso el Concello tampoco acreditó la cuantía necesaria y, por lo tanto, tampoco le paga todo.

Reclamación: la Xunta rechaza el recurso del Ayuntamiento

El pasado mes de marzo, seis años después de finalizar el convenio, la Xunta de Galicia inició el procedimiento para no abonar al Concello sarriano parte de la ayuda.

Por ello, la administración municipal presentó alegaciones. Argumentó que el proceso está afectado por prescripción y pidió que, por lo tanto, se anule y se paguen los 35.185 euros.

Sin embargo, desde la Consellería do Medio Rural desestimaron este recurso y declararon la pérdida del derecho al cobro de dicha cuantía.