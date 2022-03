El gobierno sarriano presentó este lunes en la junta rectora de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme un borrador de presupuesto s para este año, que alcanzan la cuantía de 1.346.332 euros. Supone un incremento del 34,6% con respecto a 2015, cuando se aprobaron las últimas cuentas del geriátrico y desde entonces trabaja con ellas prorrogadas, al igual que el Ayuntamiento.

En el capítulo de gastos el mayor importe se destina a personal (993.132 euros). Otros 353.200 corresponden a gastos corrientes, en los que se incluyen desde el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria hasta la adquisición de alimentos y productos farmacéuticos y sanitarios.

En el presupuesto no se contemplan inversiones, pues estas se incorporan en las cuentas del Concello, según explicó el presidente de la junta rectora, Benjamín Escontrela.

En cuanto a ingresos, la residencia solo tiene los correspondientes a las tasas de los usuarios, que este año se prevé que sumen 1.004.500 euros. La cifra se calculó teniendo en cuenta la liquidación del último ejercicio y la actual ordenanza, sin subidas del índice de precios al consumo (IPC).

El centro presenta, de esta forma, un "déficit" de 341.832 euros, que tiene que ser asumido por el Ayuntamiento, apuntó Escontrela. Las instalaciones no disponen de ayudas de ninguna otra administración pública, como la Xunta de Galicia, a pesar de que esta, se quejó el gobierno, tiene la competencia en la atención asistencial.

La oposición pidió la participación de la interventora para explicar las cuentas y el PP, además, volvió a criticar el gasto del Concello en renting. Finalmente el borrador contó con los votos a favor del gobierno y la abstención de populares y BNG, mientras que PSOE no asistió al encuentro.

Esto no supone que recibiera luz verde, pues ahora el presupuesto de la residencia tendrá que ser llevado a un pleno, junto a las cuentas del Ayuntamiento, para someterlo a votación y ser aprobado o no.

Durante la sesión, que fue telemática, Escontrela informó a la oposición que están elaborando un "estudio de viabilidad" para la ampliación del geriátrico, cuyas instalaciones se "quedaron pequeñas" para un concello como Sarria. El centro tiene lista de espera.

La idea es que se incrementen las plazas hasta "por lo menos las 150" frente a las 90 actuales y que la residencia cuente también con centro de día y la posibilidad de ofrecer estancias temporales. Para ejecutar la obra habría que, apuntó el edil, buscar financiación de otras administraciones.

Plantea una subida del 6% en las cuotas por el IPC

La junta rectora abordó también una subida del 6,1% de las cuotas de los usuarios para actualizarlas al IPC. Este no se aplica, explicaron, desde 2015. En este período subió un 12,4%, si bien el gobierno local propuso aumentar solo el correspondiente a este año, que es del 6,1%.

De esta forma, la cuota de válido se incrementaría en 36,49 euros al mes (pasando a ser de 634,64), la de semiasistido en 49,75 (865,40), y la de dependiente en 69,60 (1.210,01 euros).

PP y BNG, que se abstuvieron en la votación, consideran que no es el momento de subir tasas ante la crisis económica. Por su parte, Escontrela defendió que es de "justicia" porque no todos los ciudadanos tienen que pagar con sus impuestos la residencia cuando no son usuarios.