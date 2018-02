El Concello sarriano ejecuta el derribo de un polémico cierre de forma subsidiaria

El Concello ejecutó en la mañana de este viernes de forma subsidiaria la orden de derribo del polémico cierre en el Camiño de Barreiros, en Vilar de Sarria, que fue objeto de denuncias por parte de unos vecinos desde 2011.

La demolición se ampara en la falta de licencia para su construcción, que consta de 24 columnas de hormigón, una malla metálica y una cancilla. También fue eliminada una rampa de acceso y los tubos de canalización de aguas.

La Policía Local de Sarria, al frente de la cual se encuentra Francisco Lara, supervisó los trabajos de derribo, que se realizaron sin incidentes. Fueron acometidos por la brigada de medio rural del Concello, con maquinaria municipal y en presencia de un técnico. La administración pasará el coste de esta actuación, pendiente de calcular, a los dueños del cierre.

El asunto se remonta en el tiempo siete años, cuando Eugenio Márquez inició una serie de denuncias contra sus vecinos acusándoles de ocupar con el cierre parte del camino público y tapar una gavia, de modo que el agua entraba en su vivienda.

Tras varias resoluciones administrativas y judiciales, las obras se declararon ilegales por falta de licencia y un juez acabó por darle al Concello un plazo improrrogable (hasta el 2 de marzo) para tirar el cierre de forma subsidiaria.

Por su parte, los denunciados presentaron esta misma semana una querella contra el Ayuntamiento solicitando la suspensión de esta orden de demolición. En su escrito, sostienen que el muro no tiene licencia porque fue el propio Concello quien lo levantó con sus medios después de que ellos hicieran una cesión "libre, voluntaria y gratuita" de una franja de terreno para ampliar el camino público y construir una cuneta.

La orden de demolición no fue suspendida y se hizo efectiva este viernes, lo que, no obstante, no pondrá fin a este largo proceso. El denunciante, quien también se querelló contra el Concello el pasado mes de septiembre por no acometer en aquel momento el derribo, asegura que la administración local todavía tendrá que devolver el terreno a su estado original. Además, acusa el exregidor Claudio Garrido de "beneficiar" a los dueños de la finca y anuncia que pedirá a estos responsabilidades patrimoniales "por taponar a gavia e causar inundacións" en su casa.

Por su parte, los denunciados prevén reutilizar el material retirado este viernes por haberlo costeado.