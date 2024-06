El Concello de Sarria vulneró derechos de los ediles del PP, sentencia un juzgado

El Contencioso-Administrativo número uno de Lugo sentenció que el Concello de Sarria vulneró el derecho fundamental a la participación política de tres concejales del PP con la convocatoria de un pleno con cinco horas de antelación y la declara nula.

El caso se remonta al 2 de agosto de 2023, cuando el Concello convocó una sesión extraordinaria para tratar unas modificaciones en la ejecución del servicio eléctrico, vinculado a una ayuda de 3,2 millones del Idae. Tres ediles populares no estaban en Sarria y no pudieron asistir al pleno ante el "poco plazo" dado. Por ello, recurrieron a los tribunales al no ver justificada la urgencia y considerar vulnerados sus derechos.

El Concello alegó que la normativa no establece un plazo mínimo entre la convocatoria y la celebración del pleno, además de asegurar que los ediles eran conocedores de la urgencia y que esta fue ocasionada por el PP al pedir en una sesión de julio que el asunto quedara sobre la mesa para celebrar una reunión con Intervención.

Pero el juzgado desestima estos argumentos y asegura que la solicitud del PP "no fue caprichosa e incluso obtuvo respaldo del PSOE, y ciertamente era un tema de enorme trascendencia para no ser tratado con Intervención".

El juzgado dice que todavía había dos meses

Señala también que "no está debidamente motivada" la urgencia. Según el fallo, el plazo concedido para la ejecución de las actuaciones del proyecto para el que se pidió la subvención ya había expirado el 30 de julio. Y el 30 de septiembre era el plazo máximo para la justificación de las obras, por lo que restaban dos meses para recopilar toda la documentación, entre la que estaba dicho pleno convalidando las actuaciones efectuadas. En consecuencia, "no existía un plazo perentorio que requiriese" una actuación inmediata de la corporación, añade.

"No se adivina qué razón poderosa existía para convocar el pleno de forma tan precipitada, cuando restaban dos meses para elaborar la documentación que debían presentar", dice el fallo, que fue recurrido. Por lo tanto, ve, al igual que el fiscal, que se vulneró el derecho de participación de los ediles al no poder desempeñar sus cargos.

Los concejales del PP señalaron también que el resultado de la votación sería diferente de poder ellos asistir, pero el juzgado no entra en esta cuestión. Tampoco valora si el alcalde sabía o no que los ediles no podrían ir al pleno. Ellos denunciaron que lo convocó con urgencia "con el único ánimo de alterar la votación" al conocer que varios estaban fuera de Sarria.