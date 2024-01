El Concello de Sarria trasladará los informes del matadero a la Fiscalía

La comisión de investigación sobre la situación económica del matadero municipal de Sarria celebró este miércoles una nueva reunión en la que los portavoces de los distintos partidos políticos aprobaron por unanimidad, a propuesta del alcalde, Claudio Garrido, trasladar a la Fiscalía los informes técnicos de Tesorería, Intervención y Secretaría sobre la recaudación de la tasa por los servicios del matadero, tras hacerse públicas, en julio del año pasado, las irregularidades en la recaudación y control de los fondos del servicio, ya que se registró un agujero económico de más de 200.000 euros en los últimos cuatro años.

Se dará traslado también de toda la documentación recopilada desde el inicio del proceso de información, así como de la obtenida por la comisión de investigación, incorporando las grabaciones realizadas a las personas comparecientes, entre las que se encuentra el alegato del transportista del matadero, que dijo en la sesión anterior que lleva trabajando sin contrato desde 2021.

Este acuerdo de dar traslado a la Fiscalía es complementario al traslado al Tribunal de Cuentas del informe de Intervención sobre las supuestas anomalías en la gestión del matadero, que advierte de un "menoscabo de los ingresos municipales".

Por otra parte, el alcalde y la concejala responsable del matadero, Geni Valcárcel, descartaron comparecer en esta última comisión de investigación al "haber aprobado llevar la información a la Fiscalía", una decisión que suscitó muchas quejas por parte del PP y el PSOE durante la sesión.

Y es que el PP sarriano hizo una petición para que ambos compareciesen con el fin de "dar resposta ás preguntas que tiñamos todos nós". Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el regidor, que alegó que esta es ya una cuestión que estará en manos de la Fiscalía.

El grupo popular ya había presentado por escrito anteriormente su petición, y su portavoz, Carmen José López, afirma que "o lóxico é que as persoas encargadas do matadoiro expliquen as dúbidas que temos non só nosoutros, senón todos os sarriaos e sarriás".

La popular asegura que el alcalde ni siquiera permitió votar la propuesta entre el resto de portavoces de la comisión. "Tomou unha actitude completamente ditatorial e non deu explicacións de nada", dice López.

El PSOE por su parte asegura que "el hecho de que vaya a Fiscalía no excluye que responda a nuestras preguntas", y afirman desde el grupo que el alcalde "se negó en rotundo a responder a nada", por lo que lo acusan de una "total falta de transparencia", y por lo que incluso increparon al regidor preguntándole si "tenía algo que esconder".

Por último, Garrido, como presidente de la comisión de investigación del matadero municipal, acordó no clausurar la comisión "quedando pendientes las futuras convocatorias en función de nuevas informaciones", aunque no concretó la siguiente fecha. "Ata agora faciamos unha mensual, e o feito de que só el poida decidir se se fan, exclúenos ao resto de toda decisión, cando a comisión é a única ferramenta que temos para coñecer o que pasa dende dentro", sostiene la portavoz popular, Carmen José Lopez.