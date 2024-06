O Concello de Sarria oferta outro campamento de verán para dar cobertura a toda a demanda

O Concello de Sarria vén de anunciar a creación de novas actividades de verán dirixidas a nenos e nenas de entre 4 e 7 anos, despois de que uns trinta menores quedasen sen praza no servizo de conciliación estival, o que motivou queixas por parte das familias.

Este novo campamento distribúese en tres quendas: do 1 ao 12 de xullo, o 15 ao 31 dese mesmo mes e do 1 ao 14 de agosto, cun custo cada unha de 8,86 euros. Baixo o nome Camiños de Cultura, impartirase de 9.30 a 14.00 e constará de obradoiros, rutas e actividades musicais, entre outras, que se desenvolverán na casa da cultura e a súa zona exterior.

"Amosamos a nosa satisfacción por lograr dar resposta ás necesidades de conciliación da vida familiar e laboral das familias sarriás que quedaran sen praza na ludoteca de verán", afirma o grupo de goberno. "Sumando esforzos das áreas de Cultura e Deporte logramos que ningún menor que teña solicitado o servizo de conciliación quede sen praza", di.

Contactarán coas familias

Segundo explica, nos vindeiros días contactarán coas familias para resolver dúbidas e informar destas novas actividades, nas que terán prioridade os nenos e nenas que quedaron en lista de espera. Para dar cobertura tamén se ampliaron as prazas do campamento deportivo Aventura no Camiño.

A ludoteca de verán do Concello ofertou este ano 155 prazas para cada unha das quincenas de xullo e agosto. Recibíronse 262 solicitudes e "no proceso de adxudicación houbo que ter en conta, entre outros requisitos, o nivel de renda e as cargas familiares das persoas solicitantes, criterio de obrigado cumprimento para os servizos postos en marcha con cargo aos fondos do plan Correponsables", sinala Camiña Sarria.

Este mesmo mércores varios pais e nais que quedaron na lista de espera reuníronse co alcalde para reclamar unha solución e iniciaron unha recollida de firmas pedindo un aumento do servizo.

A concelleira de Igualdade, Isabel Vergara, opina que a conciliación "é un problema de primeira orde para as familias, o que pon de manifesto a necesidade de que as administracións públicas nos impliquemos e sumemos esforzos".