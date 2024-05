El Concello de Sarria oferta 620 plazas en el servicio de conciliación estival

El Concello de Sarria oferta 620 plazas en su programa de conciliación de verano, que se desarrollará entre los días 1 de julio y 30 de agosto bajo el nombre Dende Sarria cara ó mundo.

Según informó la concejala de Igualdade, Isabel Vergara, el programa tendrá como eje en esta edición la interculturalidad, "concibida como un grande abanico de aprendizaxe que se abre ante nós". Se dirige a menores nacidos entre los años 2014 y 2020 (ambos incluidos) y tendrá un coste de 8,86 euros por quincena y servicio.

El plazo de presentación de solicitudes abrirá el próximo día 3 de junio y finalizará el 7. Toda la información estará disponible en la página web del Concello.

El programa se divide en tres servicios: Madrugadores (en horario de 7.30 a 9.30 horas), Ludoteca (de 9.30 a 14.00) y Friameira (de 14.00 a 15.30), "non podendo abandonar o recinto entre as 10.00 e as 13.30, salvo causa xustificada, xa que se trata dun servizo de conciliación", concretó.

En total, se ofertan 155 plazas por cada quincena (75 de infantil y 80 de primaria). Los participantes se dividirán en grupos por monitor y año de nacimiento, repartidos en dos centros educativos, "con espazos adecuados ás idades". Así, los de infantil estarán en el colegio Frei Luis de Granada y los de primer y segundo ciclo de primaria, en el IES Gregorio Fernández.

"O servizo de madrugadores realizarase en ambos centros segundo corresponda, mentres que o de Friameira será íntegro no comedor do Frei Luis", explicó Vergara. Señaló también que las actividades programadas se impartirán hasta las 11.30 horas, para dedicar el resto de la mañana a talleres, excursiones y otros actos en función de la edad de los niños y niñas inscritos.

Por último, dijo que la comunicación con las familias será "constante" y que habrá una reunión con el equipo de Sarria Concilia antes de comenzar el programa.