El Concello de Sarria alega que la pasarela no afectará a la escultura del peregrino

El Concello de Sarria argumenta que la instalación de una pasarela provisional para reabrir Ponte Ribeira no afectará ni supondrá una modificación del conjunto escultórico en homenaje al peregrino. Así lo señala en la respuesta enviada a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ante la alegación que la autora de la obra, María Carretero, presentó al proyecto de la pasarela.

En su escrito sostiene que la instalación de la plataforma "nada afecta" al conjunto. Defiende que todas las piezas retiradas en su momento están debidamente almacenadas para su posterior reinstalación y que la zona de la obra está vallada. Está "correctamente protexido e custodiado, sen atoparse en absoluto abandonado e moito menos degradado". El Concello, dice, es consciente del valor de la obra, "patrimonio de todos os sarriáns, e como tal será tratada e coidada, sen que se produza menoscabo da mesma".

La artista pedía un convenio por el que ella misma asumiera la dirección artística de la obra de la pasarela. El ente local cree que no es necesaria su participación, pues el conjunto "é propiedade desta administración e non da autora". El Ayuntamiento se muestra muy crítico con la artista y dice que "probablemente non efectuaría estas alegacións se o Concello se pregase as súas intencións de abonarlle os 600.000 euros que solicitaba pola súa colaboración no proxecto da pasarela". Para la administración sus "intencións económicas e mercantilistas son máis que obvias, patentes e rechazables, como o demostra o feito de que non efectuou nin unha soa manifestación nin respecto a Ponte Ribeira nin respecto ao estado da súa obra desde 2013", añade.

El Concello alega que el proyecto de la pasarela es provisional "en aras a un interese maior" la apertura "inmediata" del puente.

Tras alegar el Ayuntamiento, la CHMS elaborará un informe que deberá ser sometido a la consideración de la abogacía del Estado. Posteriormente volverá el expediente al organismo de cuenca para la concesión del permiso para la pasarela.