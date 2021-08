O concello de Samos presume da súa riqueza patrimonial

Samos celebrou este domingo unha xornada para reivindicar o seu: o Camiño, as súas terras, ao trobador Martín de Padrozelos e a artesanía da zona. Para iso o Concello organizou, pola mañá, unhas actividades de promoción da ruta xacobea nas que o poeta medieval foi o gran protagonista e, pola tarde, recuperou a Feira do Turismo e do Peregrino.

Animados polas altas temperaturas veciños e turistas gozaron da xornada, pero tamén, por suposto, peregrinos que transitan por estas terras que estiveron desde sempre atadas ao Camiño de Santiago e ao mosteiro, como recordou no seu pregón o xornalista e escritor samanense Luís Celeiro.

Samos é un "lugar de paso, de estudio e de acollida", ao que a ruta da xacobea levou ou ao longo dos anos "importantes fluxos de persoas, con correntes de opinión, con industria, innovación, riqueza". "Tamén con deficiencias notables, moitas delas capaces de perdurar no tempo", apuntou na praza do consistorio o xornalista.

Chamou a "adquirir compromisos para progresar e defender os valores da igualdade, do respeto, da liberdade e da cooperación", así como a "recuperar a industria nesta zona privilexiada". "Debemos crear industria cultural para deter a desfeita e o baleirado", dixo.

Luís Celeiro tamén reivindicou as figuras de todos aqueles que deixaron a súa pegada en Samos, onde "temos orgullo do noso e dos nosos, dos trobadores, empresarios, poetas, músicos, artistas, ceramistas, madereiros, ferreiros, carniceiros, científicos e labregos".

Por estas terras pasaron destacados persoeiros, desde Frei Benito Xerónimo Feijoo e Montenegro ata Ramón Cabanillas. Samos tamén é o berce, destacou, do matemático Vicente Vázquez Queipo, do escritor Fiz Vergara Vilariño e de Martín de Padrozelos, "un dos primeiros poetas da Idade Media".

A Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa), á que pertence Luís Celeiro, ou os investigadores Xulio Pardo de Neyra e Dulce Fernández Graña recuperaron a figura deste trobador louzarino, do que se conservan nos cancioneiros da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa dez cantigas (nove de amigo e unha de amor).

A estes versos púxolles música o grupo A Quenlla, que este domingo actuou tralo pregón. Este contou coa asistencia do alcalde, Julio Gallego, quen chamou a "desfrutar" da xornada, na que tamén participaron o presidente da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño e representantes da Xunta e a Deputación Provincial de Lugo.

Despois da música da Quenlla houbo un descanso para comer e, pola tarde, os actos trasladáronse ao campo da festa. Neste instalouse unha exposición de artesanía e produtos de alimentación da zona. Ademais, acolleu una mostra de antigüidades e de vehículos clásicos. Foron sendos tractores Barreiros e Ebro e un Seat 600 do coleccionista José Luis Capón, de San Martiño do Real.

Un vídeo do Camiño e do concello serviu para promocionar Samos nunha xornada na que tamén se repartiu unha guía turística do municipio. Os actos festivos, con aforo limitado e seguindo todas as medidas de prevención polo coronavirus, remataron coa música da cantante Pili Pampín e da orquestra La Ocaband.