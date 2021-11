El Concello de Samos licitará por 1,8 millones un contrato eléctrico por 12 años

El Concello de Samos licitará en 1.794.747 euros un contrato eléctrico por doce años, que incluye la renovación de luminarias, el mantenimiento de las instalaciones y el suministro de la energía. Los pliegos fueron aprobados este jueves en un pleno extraordinario con los votos del gobierno y la abstención de la oposición.

El Ayuntamiento cuenta para ello con una ayuda de 581.790 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae). Con este contrato, que saldrá a licitación en los próximos días, se renovarán 112 centros de mando y unas 1.300 luminarias. Estas pasarán a ser de tecnología led, lo que conllevará un ahorro energético y "unha mellora para os veciños", destacó el alcalde, el socialista Julio Gallego.

El portavoz del PP, José Fernández, cuestionó las cifras dadas y cree que será una "hipoteca" para el Concello, lo que negó el regidor. Por su parte, María Jesús López, del BNG, y el edil no adscrito, Xosé Real, dijeron que se abstenían al desconocer datos, como de cuánto será el ahorro o el coste que supondrá para las arcas municipales.

También se aprobó, con los votos en contra de la oposición, una subida del Ibi de rústica, que pasará del 0,30 al 0,65, el mismo gravamen que hace tres años. Entonces se dio luz verde a la rebaja para paliar el efecto de la regularización catastral y se cambia de nuevo por considerar ya compensado dicho efecto y ante la bajada de ingresos para el Concello, pues es "imposible manter os servizos", manifestó el alcalde.

En estos tres años de bajada del Ibi el servicio provincial de recaudación siguió cobrándolo a 0,65, por lo que devolverá la diferencia y "con intereses de demora", dijo. La oposición criticó que desde el gobierno local no se dieran cuenta de ello en tres años. Aseguró que "non é o momento" de subir el Ibi ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y hay, apuntó el concejal no adscrito, "outras formas de aforrar, como a baixada de soldos do goberno".