El Concello de Sarria proyecta una estructura provisional para abrir Ponte Ribeira

El Ayuntamiento de Sarria encargó la redacción de un proyecto para instalar una estructura metálica provisional para abrir Ponte Ribeira.

La infraestructura permitiría el paso de vehículos en una sola dirección, así como de peatones. Para financiar esta obra el gobierno plantea utilizar los fondos del convenio por el que la Diputación aporta 150.000 euros para los trabajos de Ponte Ribeira. Para ello tendrá que llevarse a cabo un cambio de uso de ese dinero.

La redacción del proyecto de la estructura fue encargada a una consultora de ingeniería. Esta oficina es la misma que elabora un estudio de viabilidad hidráulica y técnica para rehabilitar Ponte Ribeira y construir un nuevo viaducto, explicó el alcalde, Claudio Garrido.

Según señaló en el último pleno, el Concello acordó en una junta de gobierno solicitar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) la redacción de un proyecto, previo estudio arqueológico completo, para la reconstrucción, rehabilitación y puesta en valor del antiguo Ponte Ribeira, "tal e como orixinariamente foi concibida, como paso a pé de peregrinos do Camiño", indica el acuerdo. El proyecto debe incluir la construcción, aguas arriba, de un nuevo viaducto para el tráfico rodado.

El gobierno basa su petición en la catalogación de Ponte Ribeira "como elemento do patrimonio cultural de Galicia dotado de protección na súa totalidade" y como "ben integrante do patrimonio arquitectónico vinculado ao Camiño de Santiago dentro do ámbito de Ben de Interese Cultural (BIC)".

Está incluido como uno de los seis únicos viaductos recogidos en el decreto 19/2011 como elemento patrimonial. El Concello justifica, además, su solicitud en que el Camino es Patrimonio de la Humanidad, que Ponte Ribeira aparece ya mencionada en documentación de 1252 y "o convencemento íntimo dunha gran maioría de cidadáns da importancia histórica, artística e cultural" del viaducto y "a necesidade da súa preservación, conservación e posta en valor".

El gobierno considera que es el organismo de cuenca el que debe ejecutar el proyecto porque la competencia sobre obras en puentes corresponde a la CHMS y "non foi o Concello o que derrubou a ponte, senón a Confederación Hidrográfica, sendo esta a que debe repoñela", según se señala en el acuerdo de la junta de gobierno.