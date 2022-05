El Concello de Sarria prepara un aparcamiento con cien plazas junto al Campo do Río

El Concello de Sarria acondiciona un aparcamiento público municipal dotado con un centenar de plazas y situado en una finca junto al Campo do Río. La creación de este párking, que será el de mayor capacidad en el centro de la villa, es posible gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y un empresario local, que cede el uso de los terrenos para este fin durante un período inicial de diez años.

El concejal de movilidad y tráfico, Félix Seijas, explicó que este acuerdo es fruto de unas gestiones iniciadas en el mes de noviembre y que fructificaron con la firma, el pasado día 12, de un convenio que no tendrá coste para las arcas municipales más allá de la adecuación de la finca para poder ser usada como aparcamiento.

Para ello, las máquinas comenzaron ya a limpiar el terreno y retirar la vegetación. El siguiente paso será aplicar zahorra compactada y ordenar el párking, de modo que oferte cerca de cien plazas. La idea del Concello es instalar algún tipo de separación física entre ellas, lo que evitará que un mismo vehículo ocupe dos espacios.

Según indicó el concejal, también se marcará un camino para el paso de los peatones y se colocará iluminación para poder ser utilizado de noche con seguridad.

La obra se completará con la plantación de árboles para humanizar el entorno. Además, se diseñará un circuito de entrada y salida de vehículos para mayor comodidad en el uso de este espacio, que permanecerá abierto las 24 horas del día y será gratuito.

"A posta en marcha deste aparcamento será un pulmón moi grande, xa que permitirá duplicar as prazas de estacionamento no centro de Sarria", destacó Félix Seijas, quien definió su ubicación como "privilexiada". En este sentido, recordó que el nuevo párking se encuentra "a un paso" del Malecón, "a dous minutos andando do centro de saúde" y a poco más del cruce de Catro Camiños.

La intención del gobierno es abrir el aparcamiento "o máis rápido posible", de forma que se encuentre operativo para las próximas fiestas de San Xoán.

Se sumará a las plazas públicas disponibles desde hace muchos años en el Campo do Río y en la Praza da Alvareda (junto al Froiz). En el 2020, el supermercado Gadis habilitó también 54 plazas para clientes en el bulevar de Calvo Sotelo dentro de las obras de ampliación de este establecimiento.

Según avanzó Seijas, el Ayuntamiento busca más espacios para aparcar en el casco urbano, por lo que tiene en marcha gestiones con propietarios de otras fincas con el objetivo de llegar a acuerdos similares en distintos puntos de la villa donde aumentó la población.