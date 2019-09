El Concello de Sarria plantea nuevas formas de organizar Os Remedios por la basura

El Concello de Sarria se plantea formar parte de la próxima comisión de Os Remedios para evitar que se vuelva a repetir el escenario de fincas llenas de basura como en esta edición. El viernes aún se podían ver dos parcelas afectadas, con más de una veintena de sofás o una decena de colchones.

La concejala de festejos, Geni Valcárcel, comenta que en esa hipotética organización conjunta habría que tomar soluciones, como "facer reservas previas". Explica que actualmente el Ayuntamiento no está al tanto de las condiciones y permisos de las fincas privadas, por lo que no puede colaborar en la limpieza.

Además, indica que "os únicos responsables son os incívicos". Argumenta que el Concello está "atado de pés e mans" en esta situación porque no fueron los que organizaron los festejos. La edila comprende el "enfado" vecinal. Por ello, insta a los usuarios a limpiar lo ensuciado. Le consta que "xa houbo persoas recollendo" y espera que continúen porque "hai que ser respectuosos".

Por su parte, uno de los organizadores de Os Remedios lamenta la situación, ya que los vecinos "non plantaron millo para que se seguira coa tradición".

En cuanto a la autoría, asegura que la mayoría suele "recoller despois" pero que hay una minoría que no. También, dice que después de una noche de fiesta "a xente perde o control" en ciertos casos, llegando a derribar cuatro pinos en uno de los terrenos.

Asegura no entender que el Concello no colabore por ser en fincas privadas, cuando "a maioría dos contenedores que recolleron estaban dentro delas". Indica que la solución que queda es la de reunirse "uns cantos veciños e recoller", ya que las parcelas se emplean para el ganado. Por ello, tienen que hacerlo "en menos de dúas semanas", dado que la hierba crece y dificulta la recogida.

Dice con ironía que "é unha pena que non fora este ano" –en referencia a que el Concello no formase parte de la comisión–. Sin embargo, "todo o que non sexa colaborar coa limpeza de fincas non toca agora estudialo", sentencia.

Un vecino de la zona se sorprendió con la postura del Concello, puesto que "o ano pasado viñeron e limparon todo". Destaca que en todas las ediciones se ve algo de basura pero que "nunca recordo unha cousa coma esta". También afirma que los ánimos entre los vecinos afectados están caldeados, por lo que «se non hai solución ao mellor o que temos que facer é botar purín e acabouse a festa".

En O Naseiro los dueños cobran por las fincas

En otras celebraciones multitudinarias, como la fiesta de O Naseiro en Viveiro, disponen de un sistema en el que los propietarios cobran por alquilar las fincas en pequeñas parcelas.



Además, entre las personas que acudan tiene que haber un responsable que se identifique. Disponen de un plazo para montar y desmontar el campamento, en este último caso de una semana. En algunas situaciones, dependiendo del dueño, se llega a cobrar fianza para cubrir los costes de posibles desperfectos.



Sanciones



En caso de que haya basura acumulada en los terrenos, personal de la Xunta sanciona al dueño y, si se encuentre al causante, la responsabilidad recaería sobre él. El civismo también sigue siendo una asignatura pendiente.