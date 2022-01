O Páramo adquiere cinco inmuebles por importe total de unos 150.000 euros

El Ayuntamiento de O Páramo adquirió cinco inmuebles y unos terrenos en el municipio para uso público. La operación fue por un importe total de unos 150.000 euros.

Entre las propiedades se encuentra la conocida como Casa da Amelia, ubicada en el campo de la feria. Tal y como explicó el alcalde, José Luis López, el objetivo del gobierno local es poder dedicarla en un futuro a una residencia de mayores y centro de día, un servicio del que no dispone el municipio. El edificio se ubica junto a otras instalaciones públicas, como son el centro social Casa do Médico, el colegio, el centro de salud o el consistorio, por lo que al construir el geriátrico en este inmueble estarían centralizados todos los servicios de O Páramo.

El Concello también compró una pequeña construcción situada enfrente de la Casa da Amelia, así como una nave que está rodeada de una carballeira con una superficie de unos 4.500 metros cuadrados. Este último inmueble ya estaba siendo utilizado por el Ayuntamiento en régimen de alquiler para guardar tanto los vehículos como maquinaria y material. Con esta adquisición se ahorra el arrendamiento.

Ya en la parroquia de Piñeiro adquirió la casa rectoral con el fin de rehabilitarla como vivienda para posibles emergencias, indicó el regidor. El edificio podría servir, apuntó, para una familia que pierda su hogar en un incendio o para cualquier otra situación de necesidad. El Ayuntamiento dispone de otra construcción en Moscán, que también quiere destinar al mismo fin.

El Concello compró un quinto inmueble, conocido como la Casa do Cura de Moscán y que se dedicará, indicó José Luis López, para uso de los vecinos. En el año 2020 el pueblo ya decidió negociar con el Obispado de Lugo -propietario del edificio- para hacerse con el inmueble, si bien no llegaron a un acuerdo y ahora la administración local lo pone al servicio de la parroquia. Según explicaron entonces residentes en Moscán, las instalaciones fueron construidas alrededor de los años 30 por los propios vecinos.

terrenos en sa. A la Diócesis el Ayuntamiento también adquirió los terrenos en los que se levantan las escuelas de Sa. El Concello tenía la propiedad de los dos inmuebles, aunque no del solar. Por ello, negoció con el Obispado su adquisición. Una de las construcciones que se encuentra en la parcela es la antigua vivienda de maestros, la cual fue rehabilitada por un taller de empleo y el Concello la cedió a una emprendedora para poner en marcha una Casa do Maior. Los interesados en este servicio -de carácter gratuito y irigido a personas de más de 60 años dependientes o no dependiente -pueden informarse en el consistorio.

El alcalde destacó que la adquisición de los cinco inmuebles y los terrenos es "moi importante" y necesaria para O Páramo.

Para su compra el Ayuntamiento ya había aprobado en un pleno extraordinario en el pasado mes de septiembre un suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería. La operación fue por un importe de unos 319.000 euros, cuantía en la que también se incluyeron otras actuaciones, como la ejecución de obras en pistas municipales, el abono del canon del agua o las aportaciones correspondientes al Concello para completar ayudas de otras administraciones. El ente local, apuntó José Luis López, ya formalizó la adquisición de las propiedades ante notario.

Por otro lado, el regidor informó que el Concello compró por unos 60.000 euros un punto limpio móvil, el cual todavía no está en funcionamiento. La instalación, subvencionada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, busca facilitar a los ciudadanos el reciclaje de residuos.