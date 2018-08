El Concello paradelés reclamará ante Industria por continuos cortes de luz

El Ayuntamiento de Paradela presentará una reclamación ante la Consellería de Industria contra la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa por los "continuos" cortes de luz que sufre en los últimos tiempos el municipio, según denuncia el regidor José Manuel Mato.

Las "moitas" interrupciones del suministro provocan quejas de los vecinos. "Estamos cansados de protestar. Falamos con eles e non dan unha explicación. Xa está ben. Os veciños están fartos", manifestó Mato. Por ello, el Concello formalizará una reclamación ante Industria para que "tome cartas no asunto", dijo.

Según explicó, hace dos años se produjeron frecuentes interrupciones del suministro y estos se repiten desde hace "dous meses e pico". Se dan "golpes de luz", con los que se pueden "queimar" aparatos, así como cortes de unos pocos minutos e incluso de dos y tres horas, aseguraron el alcalde y vecinos.

Mato calificó esta situación de "terceiromundista", pues recordó que la zona es productora de energía por el embalse de Belesar.

"Un domingo houbo un corte desde as sete da tarde ata as once da noite. Como muxen nas explotacións agrarias? Teñen que buscar un xerador. Provócalles problemas nos tanques de frío", denunció el alcalde. La situación se repite en el centro de salud, el consistorio, las entidades bancarias, bares, tiendas o la gasolinera. "Ao mellor vaise a luz de sete e media a oito da mañá, cando a xente vai traballar e para a repostar antes na estación de servizo e non o pode facer", señaló el regidor.

Desde una panadería lamentaron que los cortes son "moi seguidos". "Estes días hai moitos, Uns son instantáneos e hai outros de dez ou quince minutos. Hai unha semana houbo un de tres horas. Antes pasaba de vez en cando, pero agora é continuo", afirmaron.

PÉRDIDAS. Ante la situación, en este negocio cuentan con un generador porque "senón algún día non poderiamos cocer". Denunciaron las pérdidas que les produce, ya que en el establecimiento cuentan con una cámara de fermentación y si se queda sin suministro eléctrico "ao mellor o pan non vale para cocer".

La problemática se repite en otros negocios del municipio, como las peluquerías. "Estás traballando e de repente vaise. A veces no día vaise tres ou catro veses, outro día nada e outro ao mellor das seis ás once da mañá", afirmaron desde una de ellas.

La responsable de este negocio señaló que en ocasiones se puso en contacto con la compañía de suministro y le aclararon que se produjo una avería y cuándo recuperarán la luz, pero "non dan máis explicacións". "Nós perdemos, eles gañan, pois cobran igual. Terían que telo en conta á hora de mandar os recibos", opinó esta empresaria, quien definió la situación como "unha vergoña".

DAÑOS EN MOTORES. Desde un supermercado del municipio aseguraron que los cortes llevaron a que se le quemaran tres motores del establecimiento. "Temos seguro e cúbrenos, pero se dás tantos partes acabarante botando da compañía", se quejaron. También cuentan con generador, que tienen que conectar cuando la interrupción del suministro se prolonga durante más de un cuarto de hora, dijeron.

El responsable del supermercado afirmó que las interrupciones son "case todos os días e a primeira hora da mañá, a veces vaise un cuarto de hora ou vinte minutos e outras volve ao momento".

Otros de los afectados por los cortes son los negocios hosteleros, donde "non se pode traballar", aseguraron en uno de los establecimientos de Paradela. "Non podemos facer os cafés e afecta bastante", manifestaron.

En la comarca sarriana también sufrió a finales del pasado año y principios de este continuos cortes de luz la localidad lancaresa de A Pobra de San Xiao, que provocaron numerosas quejas vecinales. Sin embargo, estos no se repiten últimamente, según el alcalde, Darío Piñeiro.

Ante la problemática, la corporación municipal acordó entonces en un pleno iniciar una recogida de firmas en contra de las interrupciones de luz para enviarlas a las empresas suministradoras para que tomaran las pertinentes medidas. El regidor aseguró que estas no dieron una respuesta a la reclamación, aunque se dejaron de producir los cortes.