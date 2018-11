El Concello de Sarria ofrece As Insuas o San Lázaro para ubicar una guardería

El Concello de Sarria ofrece terrenos al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para construir una guardería Galiña Azul. La alcaldesa, Pilar López, aseguró que barajan varias localizaciones, como los terrenos del antiguo campo de fútbol de As Insuas o las naves de la Casa de Vento, en el barrio de San Lázaro.

Reconoció que el organismo autonómico mostró su disposición a crear la guardería en la villa siempre que el Concello aporte los terrenos y cofinancie la construcción del centro y su gestión. Afirmó que poco después de recibir esta notificación, en el mes de mayo, desde el Ayuntamiento respondieron al Consorcio estar de acuerdo, pero le pidieron que especifique las condiciones que deben tener los terrenos y el tipo de cofinanciación.

"Levamos seis meses e todavía estamos esperando pola resposta. Nós fixemos as xestións necesarias", señaló la alcaldesa ante las críticas de En Marea. Esta formación pidió que la Xunta y el Concello hagan los trámites oportunos para crear el centro.

La regidora afirmó que desde el Concello ya trataron con el organismo de cuenca la reforma de la depuradora

En Marea realizó una interpelación a la administración autonómica para que se creara este servicio y la Xunta de Galicia respondió que el Ayuntamiento debe poner a disposición del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar terrenos urbanizados y aptos para su localización y cofinanciar la gestión, así como la construcción en términos similares a los establecidos en los convenios formalizados con otros municipios.

DEPURADORA. En Marea también criticó que el PSOE pida a la Xunta la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Sarria cuando aseguró que esta formación ya gestionó la obra ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). Esta, dijo, se comprometió ante En Marea a realizar la mejora en la infraestructura.

La regidora afirmó que desde el Concello ya trataron con el organismo de cuenca la reforma de la depuradora y que este cuenta con una partida para la obra. "Isto non quita que podamos pedir que a confinancie Augas de Galicia", dijo. Según explicó, técnicos de la CHMS ya visitaron Sarria para realizar un proyecto para modificar la estación y se reunirán con ellos el próximo lunes para tratar este y otros asuntos.

Pidió a En Marea que "non se poña medallas que non lle corresponden" por la obra de la depuradora. "Non foi unha xestión de En Marea senón que o anterior presidente da CHMS, Francisco Marín, xa dixo que terían que facer algo porque a Unión Europea os castiga polos vertidos", concluyó.