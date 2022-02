El Concello lancarés se persona como perjudicado por el uso de su teléfono

El Concello de Láncara se personará como parte perjudicada en la investigación abierta por el uso del teléfono móvil del Concello desde el cual supuestamente se suplantó la identidad de una entidad bancaria.

Este teléfono estaba custodiado por la concejala Begoña López, investigada dentro de un procedimiento abierto por supuesta estafa, falsedad en documento mercantil y usurpación de identidad, a raíz del cual cesó como edila del grupo de gobierno socialista.

El alcalde, Darío Piñeiro, explica que el Concello se ha personado en la causa, pero ello no quiere decir que vaya en contra de la concejala. Su objetivo es "saber quen utilizou o teléfono do Concello e pedirlle responsabilidades".

"Queremos que se aclare todo. Eu vou estar sempre a disposición do xuíz e do lado dos intereses do Concello, caia que caia", afirma el regidor, quien insiste en que, "cando se saiba quen foi" pedirá responsabilidades en nombre del Concello "á persoa que está utilizando a tarxeta dese número, chámase como se chame".

Este telefóno fue habilitado por el Concello de Láncara hace años como canal de comunicación entre la administración local y los vecinos. Según el relato del alcalde, el pasado día 10 la concejala Begoña López, que era quien lo custodiaba, le informó de que se había extraviado la tarjeta sim del móvil. Al día siguiente, Darío Piñeiro denunció los hechos ante la Guardia Civil pero, según dice, el día 7 ya intentó dar de baja el teléfono extrañado al ver que en el perfil de whatsapp de ese número figuraba el logotipo de un banco.

El móvil del Ayuntamiento está envuelto en esta investigación porque, según denunció un constructor, desde ese número recibió llamadas y mensajes de alguien que se hacía pasar por directora de una entidad bancaria para intentar justificar el retraso en el pago de una factura por unos trabajos realizados en la casa de Láncara en la cual vive Begoña López con su familia. Esa factura, por un importe cercano a los 40.000 euros, nunca llegó a cobrarla, asegura.

Hace días, la concejala dimitió como miembro de la junta de gobierno, segunda teniente de alcalde y responsable de servicios sociales. Tras hacerse pública esta investigación cesó también como integrante del grupo socialista, si bien conserva su acta. Esta situación no solo deja al gobierno de Láncara sin uno de sus miembros más activos sino que, además, cambia el reparto de fuerzas.

El PSOE, que gobierna con mayoría absoluta de seis ediles, queda ahora con cinco representantes, lo que altera el equilibrio en el pleno, dado que PP (cuatro), BNG (uno) y no adscrita (1) podrían decantar la balanza en el caso hipotético de unirse en alguna votación.

Además, Begoña López era una de las personas con más proyección dentro del grupo de gobierno y secretaria local del partido. Licenciada en Derecho, lleva dos mandatos en el Concello de Láncara, donde ejerció hasta hace unos días como segunda teniente de alcalde y ocupó concejalías de peso, además de trabajar en el pasado como asesora en la Diputación.

No habrá pleno extraordinario

El alcalde lancarés, que hace unos días anunció su intención de convocar un pleno extraordinario sobre este asunto, dijo ayer que esta sesión no se celebrará. Piñeiro justificó el cambio de criterio en el «respecto» a la investigación judicial "Mentres estea aberta todo o que teña que dicir vouno dicir ante a xuíza. Cando remate a investigación, darei explicacións de todo", declaró.



Mensaje a la oposición

El regidor instó a la oposición a acudir al juzgado "se sabe algo que eu non sei ou cre que estou ocultando algo". "A causa xudicial está aberta e é o momento de dicilo", insistió Piñeiro