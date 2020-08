El Concello lancarés no cede el viejo ambulatorio para la Casa Niño por la pandemia

El alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, afirmó que el Concello cambió de postura acerca de la cesión del antiguo ambulatorio en A Pobra de San Xiao para la nueva Casa Niño a raíz de la pandemia.

La promotora del proyecto, Gemma Fontela, solicitó en 2019 a la Xunta una ayuda para poner en marcha el servicio, así como al Concello para instalarlo en la planta baja del viejo centro de salud. El Ayuntamiento aceptó, dijo Piñeiro. Sin embargo, la Xunta "denegoulle esta axuda". Este año Fontela volvió a repetir la solicitud y Piñeiro informó de que el Concello también aceptó cederle dicho local. El regidor señaló que a raíz del Covid "a situación cambiou", añadiendo que las medidas del protocolo incluyen "unha distancia de seguridade" y que el viejo ambulatorio está situado al lado del consistorio.

Asimismo, Piñeiro aseguró que en las bases para la concesión para la Casa Niño "recóllese que calquer solicitude pode ser denegada por proximidade a outra Casa Niño, a pesar de ter a máxima puntuación". El regidor también destacó que desde el Ayuntamiento siempre "colaboraron" con la promotora porque "queren ofrecer este servicio", dándole la posibilidad de cambiar el emplazamiento a "Carracedo, no colexio de Ronfe ou en parte do polifuncional do campo da feira". Además, dijo estar dispuesto a reunirse "cos veciños para explicarlles a situación cando eles queiran".

El regidor criticó a los partidos de la oposición —PP y BNG— y los acusó de "estar mentindo aos veciños e a realidade non é como eles din".

Piñeiro remarcó que "non ten sentido comenzar os trámites de desafección", debido a que la solicitud para la segunda Casa Niño de Láncara aún tiene que ser revisada por "un comité de evaluación —de la Xunta— que aínda se ten que reunir". Además, apuntó que el Concello está pendiente de tener un encuentro "coa directora xeral para falar sobre o cambio da ubicación".

Por otra parte, Piñeiro comentó que la opinión sobre la cesión no es unánime entre todos los vecinos. "Hai xente que ten negocios que son un servizo para Láncara, pero que non ven ben que o Concello faga unha concesión dun edificio municipal para un negocio privado", concluyó el regidor.

Padres: Desvinculación con los grupos políticos

Una veintena de padres está reuniendo firmas para que el Ayuntamiento facilite la concesión del antiguo centro de salud de A Pobra de San Xiao para abrir la segunda Casa Niño del municipio. Afirmó que les sorprendió que los grupos de la oposición llevasen este asunto a un pleno extraordinario. Por ello, insistió que "non temos vinculación con ningún partido político".



El grupo señaló que pretenden reunirse con el gobierno municipal para pedir una explicación detallada de por qué se paralizó la cesión y "con todos os técnicos e a documentación do proxecto". Asimismo, pidió que paren "as rifas políticas", añadiendo que el que pierde de esta manera es todo el municipio de Láncara.