Sarria insta a la Xunta a garantizar que la Escuela Hogar es apta para dar clase

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, instó este jueves a la Xunta de Galicia a que garantice ante esta administración que la antigua Escuela Hogar cumple todas las condiciones necesarias para acoger durante este próximo curso escolar a parte del alumnado del colegio Frei Luis de Granada.

Según dijo, a pocos días del inicio del período lectivo, el Concello no tiene constancia de que esas instalaciones reúnan los requisitos exigidos para la impartición de enseñanzas, por lo que pidió a Educación "que cumpla y garantice la seguridad" ya que, de lo contrario, el Ayuntamiento tendría que tomar otras medidas e incluso podría no permitir la actividad.

Garrido insistió en que la Escuela Hogar no es un centro docente, sino que antiguamente era utilizado como "internado" de alumnos. Según recordó, durante parte del último curso escolar acogió a los niños y niñas del colegio Frei Luis de Granada debido a la aparición de grietas en este centro. "Aquello fue una emergencia, pero ahora la consellería tuvo tiempo suficiente desde marzo hasta septiembre para planificar el nuevo curso y tenía que haber previsto esta situación", opinó el regidor, en alusión a las obras de rehabilitación que se harán en el Frei Luis y que mantendrán este edificio inoperativo para impartir clases.

El alcalde explicó que desde el Concello se solicitó un informe técnico sobre la Escuela Hogar, donde está previsto reubicar a los alumnos de primero, segundo y tercero del Frei Luis. Ese documento, que fue remitido a Educación, señala que "como paso previo á apertura do centro, a consellería competente en materia de educación deberá achegar a este concello comunicación previa de inicio de actividade, xunto coa memoria e a situación final do edificio, xustificando o cumprimento da normativa técnica de aplicación para este tipo de actividade ou as súas excepcionalidades".

Según el regidor, a una semana del comienzo del curso escolar, el Concello no recibió esa comunicación previa del inicio de la actividad, por lo que reclamó "que cumpla lo que dice la normativa".

El mandatario sarriano aseguró también que existe una gran "inquietud" entre los padres y madres, que en algunos casos se plantean el traslado a otros centros, y añadió que el Valedor do Pobo, a petición de varias familias, también pidió informe al Concello sobre la reubicación.